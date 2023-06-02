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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için kurban kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Sivas'ta kurban kesildi. Pişirilen etler vatandaşlara ikram edildi.

16:42 . 2/06/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için kurban kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için kurban kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kesilen kurbanın etiyle pişirilen pilav vatandaşlara ikram edildi.

Akıncılar Belediye Başkanlığı, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Erdoğan'ın ilçede oyların yüzde 78,25'ini alması dolayısıyla kurban kestirdi.

Kurban etiyle pişirilen pilav, ilçede 5 noktada vatandaşlara ikram edildi.

Belediye Başkanı Hasan Şen de yemek dağıtımına katıldı.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Sivas
#Seçim
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