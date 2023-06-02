Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı için kurban kesti

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İslam dünyasında önemi ve anlamı büyük olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Bu özel günde kurban kesme sünnetini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere İstanbul kurban kesim yerlerini merak ederek araştırmalarda bulunuyor. İstanbul’da bu yıl 289 kurban satış alanında ve 16 kesimhanede hizmet verilecek. Peki, İstanbul kurban kesim yerleri nerede, hangi ilçelerde? İşte Diyanet 2023 İstanbul kurban kesim noktaları.