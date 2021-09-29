Gündem Cumhurbaşkanı formunda Külliye sahaya indi
ANKARA

Cumhurbaşkanı formunda: Külliye sahaya indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı Erdoğan’ın takımı 50-24 kazandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyada, “Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı formunda: Külliye sahaya indi
Erdoğan, bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde oynanan maçta; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takımı, 50-24 kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla basketbol maçı yaptı
HAYAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarla basketbol maçı yaptı
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