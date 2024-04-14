Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik etti: Tarihi başarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum."
ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında basketbol topu ve Türk bayrağı emojilerine de yer verdi.
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
1 saat önce