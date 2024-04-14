Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik etti: Tarihi başarı

Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum."