Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Meclisi işaret etti: Eğitimcilere şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara Atatürk Lisesi ziyaretinde, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Eğitim bize şiddete başvurmadan sorun çözmenin yöntemlerini gösteren bir faaliyettir. Daha fazla caydırıcı olan bir yasal düzenleme de gündemimizdedir. Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
'Kalıcı çözüm için talimatlandırdık'
Bu konuda kalıcı bir çözüm için talimatlandırdık. Hazırlığını sürdürmekte olduğumuz öğretmenlik meslek kanununda öğretmenimizi güçlendirecek şekilde hazırlık yapıyoruz.
AK Parti Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir.
Taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını, bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor.