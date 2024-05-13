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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Meclisi işaret etti: Eğitimcilere şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmeni güvence altına alacak çerçeveyi netleştiriyoruz. Hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecektir. Taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılmasını ve yüzde 50 artırımlı ceza uygulanmasını içeriyor" dedi.

Pınar Görgü
09:07 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:38 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara Atatürk Lisesi ziyaretinde, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından ön çıkan satır başları şu şekilde;

"Eğitim bize şiddete başvurmadan sorun çözmenin yöntemlerini gösteren bir faaliyettir. Daha fazla caydırıcı olan bir yasal düzenleme de gündemimizdedir. Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

'Kalıcı çözüm için talimatlandırdık'

Bu konuda kalıcı bir çözüm için talimatlandırdık. Hazırlığını sürdürmekte olduğumuz öğretmenlik meslek kanununda öğretmenimizi güçlendirecek şekilde hazırlık yapıyoruz.


AK Parti Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir.


Taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını, bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor.



#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#eğitim
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