Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Meclisi işaret etti: Eğitimcilere şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak

"Eğitim bize şiddete başvurmadan sorun çözmenin yöntemlerini gösteren bir faaliyettir. Daha fazla caydırıcı olan bir yasal düzenleme de gündemimizdedir. Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.