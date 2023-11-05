Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Doğu'da oynanmaya çalışılan oyunlar da boşa çıkarılacak

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nca Altındağ Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da iştirak etti. Burada yaklaşık bir aydır terör devleti İsrail'in Gazze'ye karşı gerçekleştirdiği soykırıma varan saldırılar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, Cumhuriyet'in kurulduğu şartlarla, şu anda Gazze'de yaşananlar arasında benzerlikler olduğuna dikkat çekerek, "O günün emperyalistleri, bugün olduğu gibi Orta Doğu'ya bir tasarım yapmışlardı. Ama milletimiz o oyunları boşa çıkardı ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bugün de Gazze'de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Yine benzer güçler hiçbir ahlaki sınır tanımadan, hiçbir hukuk tanımadan kendi tasarımlarını, kendi menfaatlerini, kendi insanlık dışı birtakım hedeflerini gerçekleştirmek için Gazze'deki insanlar üzerine bomba yağdırıyorlar. Er ya da geç bu zulüm de sona erecek inşallah. Nasıl ki Cumhuriyet kurularak o dönemki oyunlar boşa çıkarıldıysa, Orta Doğu'da oynanmaya çalışan oyunlar da boşa çıkarılacak. Üzgünüz, kızgınız, öfkeliyiz ama umutsuz değiliz" dedi.





'Bu ayıp onlara yeter'





Yılmaz, Gazze'de 30 gündür savaş ve insanlık suçu işlendiğini belirterek, "Bütün bu yaşananlara rağmen, 'ateşkes çağrısı' dahi yapamayan ülkeler, yönetimler var; bu ayıp onlara yeter. Zorluktan sonra her zaman bir kolaylık vardır. Türkiye dün olduğu gibi bugün de haklı Filistin davasının yanındadır. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti oluşmadan, iki devletli çözüm gerçekleşmeden bu bölgede hiç kimse güvende olmayacak" diye konuştu.





'Enflasyon ve hayat pahalılığı en önemli sorunumuz’





Ardından hükümetin ekonomik politikalarına değinen Yılmaz, "Türkiye son 20 yılda yıllık 5,4 ortalamayla büyüme kaydetmiş. Her geçen yıl istihdam imkanlarını geliştiriyoruz. Dünyayla birlikte bizim de yaşadığımız sorunlarımız var. Özellikle enflasyon, hayat pahalılığı en önemli sorunumuz. Reel tarafta çok büyük başarılar sağladık. Ama bu arada enflasyonumuz arzu etmediğimiz düzeylere geldi. Bunu da bir sorun olarak görüyoruz. Birinci öncelikli meselelerimizden görüyoruz. Bu konuda da tüm adımları kararlı bir şekilde akıyoruz, atmaya devam ediyoruz. İnşallah enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.





'Çok çalışın ama akıllı çalışın'





Bir önceki yerel seçimlerde istedikleri başarıyı bulamadıklarını kaydeden Yılmaz, "Yerel seçimler çok çok önemli. AK Parti yereldeki başarısı ile merkeze gelmiştir. Siz kaynaklarınızı iyi kullanırsanız, toplu harekete geçirirseniz başarılı olursunuz. Vatandaşımıza mutlaka gitmemiz lazım. Sosyal medya elbette önemli ama yüz yüze iletişim hiçbir şeyin yerini tutmaz. Sosyal medyanın zaaflarını iyi bilmemiz lazım. Teşkilatlarımızdan iki önemli görev beklediğimizi ifade etmek isterim; bir tanesi iyi bir kulak olmanız, dinlemek dünyanın en aktif eylemlerinden bir tanesidir. Lütfen vatandaşımızı iyi dinleyin, can kulağıyla dinleyin. Teşkilatlarımızdan ikinci beklentimiz ise konuşmanız. 'AK Parti konuşmaz, icraat yapar' ama bizim de arada bir konuşmamız lazım. Toplumumuza hakikatleri, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız. Sadece eserlerimizi değil, zihniyetimizi, fikirlerimizi, hayallerimizi anlatacağız. Çok çalışın ama çalışırken akıllı çalışın, bu çok önemli" dedi.



