Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe katedildi

"Yasa dışı bahis, adı üzerinde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor. MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı. Son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe katedildiğini sahada da görüyoruz"