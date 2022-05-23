Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem NATO ve ekonomi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin gündeminde ekonomiden dış politikaya kritik birçok başlık bulunuyor. Kabinenin en önemli gündemlerinden biri ekonomi olacak. Bu kapsamda, enflasyonla mücadele konusunda atılacak adımların yanı sıra stokçuluk, fahiş fiyat artışları, temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar ve bunlara karşı alınan tedbirler değerlendirilecek.

Özellikle bir önceki kabine toplantısı sonrası açıklanan Konut Finans Projesi’nin ardından artan ev fiyatları da masaya yatırılacak. Sahada yapılan denetimler konusunda ilgili bakanların da sunum yapması bekleniyor. Çiftçi ve esnaf başta olmak üzere toplumun her kesimini rahatlatacak çalışmalarla ilgili durum değerlendirilmesi de yapılacak.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ

Sığınmacılarla ilgili devam eden tartışmaların ele alınacağı toplantıda, 1 milyon Suriyeli için hazırlanan gönüllü dönüş projesindeki son durumun masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

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KOVİD İZİNLERİ

Öte yandan, ilk kez 15 Nisan 2020’de uygulanmaya başlanan ve bu ay sonunda bitecek açık cezaevlerindeki kovid izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği son AK Parti MYK’da, izinlerin uzatılması yönünde karar çıktığı belirtiliyordu.

İsveç ve Finlandiya konuşulacak

Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum ve terörle mücadele operasyonlarının ele alınacağı toplantının diplomasi ajandasında, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusuyla ilgili tartışmalar olacak. Bu kapsamda Erdoğan’ın, İsveç, Finlandiya ve NATO liderleriyle gerçekleştirdiği telefon diplomasisine ilişkin kabine üyelerini bilgilendireceği ifade ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere gittiği ABD’deki temaslarına ilişkin kabineye bilgi sunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

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