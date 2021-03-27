Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gelin hep birlikte kitap okuyalım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kitap okuma alışkanlığının kazanılmasına destek olmak için Twitter hesabından kitap okuma çağrısı yaptı.
"Gelin bu hafta sonu birlikte kitap okuyalım" mesajını paylaşan Kalın, vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.
Son kitabını hediye edecek
Etkinliğe katılarak kitap okurken çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medyadan "Bir kitap oku" etiketiyle paylaşanlar arasından seçilecek 50 kişiye Kalın, son kitabı 'Açık Ufuk'u imzalı olarak hediye edecek.
Gelin bu hafta sonu birlikte kitap okuyalım. Okumayı sevenlere hediyemiz var😊
Detaylar aşağıda. #birkitapoku@insanyayinlari pic.twitter.com/pTt6QqOWzD
Gelin bu hafta sonu birlikte kitap okuyalım. Okumayı sevenlere hediyemiz var😊