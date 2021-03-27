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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gelin hep birlikte kitap okuyalım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Gelin bu hafta sonu birlikte kitap okuyalım" mesajını paylaşarak vatandaşları kitap okumaya çağırdı. Etkinliğe katılarak kitap okurken çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medyadan "Bir kitap oku" etiketiyle paylaşanlara bir de hediye var.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gelin hep birlikte kitap okuyalım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kitap okuma alışkanlığının kazanılmasına destek olmak için Twitter hesabından kitap okuma çağrısı yaptı.

"Gelin bu hafta sonu birlikte kitap okuyalım" mesajını paylaşan Kalın, vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.

Son kitabını hediye edecek

Etkinliğe katılarak kitap okurken çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medyadan "Bir kitap oku" etiketiyle paylaşanlar arasından seçilecek 50 kişiye Kalın, son kitabı 'Açık Ufuk'u imzalı olarak hediye edecek.

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