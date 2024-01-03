Cumhur’da ikinci uzlaşma

Bu kapsamda belediye meclis üyelikleri için ‘fermuar formülü’ teklifi değerlendiriliyor. HÜDA PAR’la yapılacak iş birliğinin yol haritası da belli olmaya başladı. Buna göre HÜDA PAR’a Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde destek verilecek. Ayrıca yine HÜDA PAR’a farklı ilçelerde olmak üzere 10 meclis üyeliği tanınacak. 2023’teki seçime Cumhur İttifakı’na destek veren DSP’ye de meclis üyeliği verilmesi gündemde. Ankara ve İstanbul’da ittifaka açık olduklarını söyleyen Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında karara bağlanmış bir iş birliği henüz yok. İttifakın iki büyük ortağı AK Parti ve MHP, yerel seçimlere ilişkin büyükşehir, il ve ilçe bazında iş birliğini tamamlamıştı. Buna göre, 59 ilin 52’sinde AK Parti, 7 ilde MHP’nin adayı desteklenecek. İki parti 22 şehirde ise yarışacak.