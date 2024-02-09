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Cumhur’da liste mesaisi

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP dün belediye meclis üyelikleri için mesai yaptı.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 9/02/2024 الجمعة
Güncelleme: 02:23 - 9/02/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Geçen 13 buluşmasında ittifak içi büyükşehir, il ve ilçe aday dağılımını kararlaştıran ortak komisyon dün de belediye meclis üyelikleri için hazırlanacak listeleri çalıştı. Bu çerçevede fermuar liste yöntemi üzerinde duruldu.

TECRÜBE KONTENJANI

Taraflar üyeliklerin dağılımını kararlaştırırken AK Parti’nin kriterleri de dikkat çekiyor. AK Parti tarafında, belediye meclisinde her 4 üyeden birinin kadın, birinin ise gençlerden oluşması hedefleniyor. Hukukçu, mühendis, mimar gibi mesleklerden yeteri kadar aday bulunmasına da özen gösterilecek. Partilerde görev alma süreleri de ayrı bir önem sarf ediyor. Uzun süredir parti için faaliyet gösterenlere tecrübe kontenjanında değerlendirilecek.



#siyaset
#AK Parti
#MHP
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