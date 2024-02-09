Cumhur’da liste mesaisi

Geçen 13 buluşmasında ittifak içi büyükşehir, il ve ilçe aday dağılımını kararlaştıran ortak komisyon dün de belediye meclis üyelikleri için hazırlanacak listeleri çalıştı. Bu çerçevede fermuar liste yöntemi üzerinde duruldu.

Taraflar üyeliklerin dağılımını kararlaştırırken AK Parti’nin kriterleri de dikkat çekiyor. AK Parti tarafında, belediye meclisinde her 4 üyeden birinin kadın, birinin ise gençlerden oluşması hedefleniyor. Hukukçu, mühendis, mimar gibi mesleklerden yeteri kadar aday bulunmasına da özen gösterilecek. Partilerde görev alma süreleri de ayrı bir önem sarf ediyor. Uzun süredir parti için faaliyet gösterenlere tecrübe kontenjanında değerlendirilecek.