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Cumhur’da ‘protokol’ buluşması

Yerel seçimlerde iş birliğinin boyutlarını belirlemek amacıyla oluşturulan AK Parti ve MHP heyetlerinin, bu hafta 9’uncu kez bir araya gelmesi bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:32 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Heyetler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen haftaki görüşmesinin ardından yaptıkları protokol metni üzerinde kazanacak adaylar için özel bir çalışma yürütecek. İki lider başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyükşehirlerin adaylarına yoğunlaşmış, aday gösterilecek kişilerin her iki partide de karşılığının olup olmadığını ele almıştı. Hangi ilde ittifak ortaklarından hangi partinin aday göstereceği, iki partinin muhalefetin risk oluşturmadığı hangi adreslerde seçime ayrı ayrı gireceği tekrar gözden geçirilecek. Heyetlerin oluşturduğu komisyonun üzerinde mutabakata varacağı son protokol son kez Erdoğan ve Bahçeli’nin onayına sunulacak.


Çöp anketlere itibar etmeyin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını belirtti. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur” dedi.



#siyaset
#AK Parti
#Cumhur İttifakı
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