Cumhur’da ‘protokol’ buluşması

Heyetler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen haftaki görüşmesinin ardından yaptıkları protokol metni üzerinde kazanacak adaylar için özel bir çalışma yürütecek. İki lider başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyükşehirlerin adaylarına yoğunlaşmış, aday gösterilecek kişilerin her iki partide de karşılığının olup olmadığını ele almıştı. Hangi ilde ittifak ortaklarından hangi partinin aday göstereceği, iki partinin muhalefetin risk oluşturmadığı hangi adreslerde seçime ayrı ayrı gireceği tekrar gözden geçirilecek. Heyetlerin oluşturduğu komisyonun üzerinde mutabakata varacağı son protokol son kez Erdoğan ve Bahçeli’nin onayına sunulacak.