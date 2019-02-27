Gündem Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı
MUĞLA

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.

Haber Merkezi AA
Mavi Vatan 2019 Tatbikatı
Mavi Vatan 2019 Tatbikatı

Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.

3 DENİZDE İLK DEFA AYNI ANDA

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

AA
Tatbikat sabahın ilk saatleri ile 3 denizde aynı anda başladı.
  • Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri ile SAS, SAT ve Amfibi hücum timleri ve deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar katılıyor.

DHA
Tatbikata katılan askeri helikopter

TATBİKATTAN DETAYLAR

Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yapılan tatbikatta, NATO tatbikat planlama esaslarıyla uyumlu olacak şekilde 6 aylık bir planlama süreci uygulanıyor.

AA
Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'ndan görüntüler.

Karargahların jenerik senaryoya istinaden harekat planlama süreçleri ve bu planların milli ve yerli olarak geliştirilen Deniz Harp Oyunu Sistemi'nde denenerek tatbikatın bilgisayar destekli olacak şekilde icrası sağlanıyor.

Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Tatbikat Kontrol Merkezince sevk ve idare ediliyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı
FOTOĞRAF 20
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Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Title
En büyük deniz tatbikatından görüntüler...
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı
Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.


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