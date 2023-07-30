Cumhuriyet tarihinin en önemli adımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sünni’siyle Alevi’siyle, Türk’üyle Kürt’üyle hep beraber kardeş ve tek millet olduğumuzu kaydetti. Erdoğan, Pendik’teki Ali Baba Cemevi’nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Duaların edildiği programda iftara katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem orucunun kabul olması temennisinde bulundu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ADIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu matemde Hüseyin’e ağlayanların iç aleminde hüzünden başka bir şey yoktur. Hazreti Peygamber, ‘Allah’ı sizi rızıklandırdığı için sevin, beni Allah’ı sevdiğiniz için, Ehlibeytimi de beni sevdiğiniz için sevin.’ buyurmuştur. Ehlibeyt’i sevmek demek adalet ve hakkaniyet, hak ve hakikat konusunda çok daha titiz olmak demektir. Bu inanç ve azimle geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en önemli adımını atarak, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı kurduk” dedi.

GECİKMİŞ BİR HAK TESLİMİ

Milletin mayası, ülkenin çimentosu ve devletin kilit taşı olarak gördükleri Alevi Bektaşi kardeşlerini özlemle bekledikleri haklarına kavuşturmak için attıkları bu adımın tekrar hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’mızın Anadolu’daki Alevi Bektaşi ocakları, bu ocaklarda hizmet eden mürşitler, buralara devam eden canlar nezdinde sevinçle karşılandığını Allah’a hamdolsun görüyoruz. Sünni’siyle Alevi’siyle, Türk’üyle Kürt’üyle hep beraber kardeş ve tek millet olduğumuzu dünya aleme ilan eden bu kurumsal çatıyı gecikmiş bir hak teslimi olarak kabul ediyoruz.”

VATANDAŞTAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yapılan ibadetlerin, verilen ikramların Allah katında kabul olmasını dilediğini kaydederek, “Bugün Muharrem orucunu sizinle birlikte açmaktan son derece memnun oldum. Dilerim sofranızda ve işinizde bereket, gözlerinizde ve gönüllerinizde daima rahmet olsun. Cenab-ı Hak, Ehlibeyt hürmetine, Hak erleri ve erenleri hürmetine dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi zevalden muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

İftar programından ayrıldığı sırada Erdoğan’a çevredeki kalabalık tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iftar programında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti.







