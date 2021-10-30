​Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturacağız

Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümü tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı. Başkentte, ilk resmi tören Anıtkabir’de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’i ziyaret etti. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, devlet erkanı Aslanlı Yol’dan geçerek, mozoleye çıktı.
2023 İÇİN KARARLIYIZ
Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı:
“Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."