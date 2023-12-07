Cüret ederse belini doğrultamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar programı sonrasında yaptığı açıklamalarda, İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast hazırlığı iddialarına sert tepki gösterdi.

Filistin’de kalıcı barışla ilgili Erdoğan, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Katar’ın bütün bu sürece bakış açısı bizimle örtüşüyor. Barışa ulaşmasını hedeflediğimiz bu süreci birlikte işletecek, adımları yine birlikte atacağız” dedi.

BARIŞ İÇİN YOL HARİTAMIZ HAZIR

“Ortada İsrail’in acımasız saldırılarıyla yerle yeksan olmuş bir Gazze var” ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle konuştu: “Ateşkesin sağlanması ve akabinde yaralıların Gazze’den tahliyesi öncelikli konular. Yeniden inşa ve imara başlayacağız. Katar bu konuda Türkiye’yle aynı istikamette yürümeye kararlı. Biz garantörlüğe de, bu konferansa ev sahipliği yapmaya da hazırız. Biz yılmayacağız, usanmayacağız, yorulmadan hakkı ve hakikati anlatacağız. Barış için çabalamaya devam edeceğiz. Yeni yol haritalarımızı oluşturduk.”

BU SÜRECİN GALİBİ FİLİSTİNLİLER OLACAK

“Bu topraklar Filistinlilerindir. Gazze’de ne olacağına, orayı kimin yöneteceğine Filistin halkı karar verir. Onların kararının üzerinde bir karar verici tanımıyoruz. İsrail’in yapacağı en iyi şey; 1967 sınırlarında bağımsız ve coğrafi bütünlüğü olan Filistin Devleti’nin kurulmasını kabul etmek ve işgal altında tuttuğu Filistin topraklarını mülkün sahibine iade etmektir. İsrail, dünyaya yerleşimci diye pazarladıkları teröristleri o evlerden, o arazilerden çıkartmalı ve Filistinlilerle barış içinde bir geleceği nasıl inşa edebileceklerini düşünmelidir. Bu sürecin galibi de ben inanıyorum ki Filistinliler olacaktır.”

HAMAS DİRENİŞ ÖRGÜTÜDÜR

“İkide bir bunlar yatıyor, kalkıyor Hamas aşağıya, Hamas yukarı diyor. Hamas her şeyden önce bir direniş örgütüdür. Hamas, Filistin’de yapılan seçimlerden zaferle çıkmış bir siyasi harekettir. Hamas, 1947’de toprakları ellerinden alınmış bir siyasi harekettir. Bu siyasi hareket neticede Filistin’de seçim kazanmış bir partidir. Hamas bugün de kendi topraklarını korumanın gayreti içerisindedir. Gazze’deki Filistinliler bu kadar süre içerisinde yılmadı, İsrail amacına ulaşamadı ve inanıyorum şimdi de başaramayacak.Şu anda Gazze’yi havadan, denizden, karadan kuşatmak suretiyle bu adımları atanlar, bir hafta içinde netice alacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu, alabildiler mi? Almadılar.”

TÜRKLERİ TANIMIYORLAR

Türkiye’deki Hamas üyelerine suikast planlayan İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a çok sert tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi: “Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye’yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler.”

BELLERİNİ DOĞRULTAMAZLAR

“Türkiye’ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir.”

BM yangını söndüremez

BM’nin yapısının değişmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, “Dünya barışını korumak Birleşmiş Milletler’in temel görevidir. Güvenlik Konseyi’nin çarpık yapısı nedeniyle bu görevi yapamaz haldedir. Allah korusun kapsam olarak daha büyük bir çatışmalı süreçte BM’nin sonu Milletler Cemiyeti gibi olur. Bu sebeple, zararın neresinden dönersek kardır anlayışıyla hareket etmeli ve BM sisteminde revizyonu konuşmalıyız. Vakit çok geç olmadan bunu yapmak zorundayız. Yoksa BM sistemi çıkacak büyük bir yangını söndüremeyecek ve dünya yeni bir kaybediş sürecine girecektir” diye konuştu.

Moralin yerinde mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dubai’de bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbetin görüntüsünü, sosyal medyada paylaştı. Söz konusu görüntülerde Erdoğan, yaptığı ayaküstü sohbette Fransız mevkidaşına, “Moralin yerinde mi?” diye sorarak birlikte yapabilecekleri işler olduğunu vurguluyor. Macron ise pozitif bir enerjisi olduğunu ifade ediyor ve ardından Orta Doğu’daki duruma ilişkin endişesini dile getiriyor.

Netanyahu nereye kaçar bilmiyorum

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat 10 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret belirleme çalışmalarından, kentsel dönüşüme, Gazze’de yaşan katliamdan, Suriye’deki terör yapılanmasına kadar bir dizi konuda mesaj verdi. Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:

* GAZZE’DEKİ İSRAİL KATLİAMI: İsrail, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını elbette verecektir. Bundan kaçış yok, Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum. Mülteci kamplarında uyguladığı katliamlar ve Gazze’de 7 Ekim’den bu yana işlediği savaş suçları, bu ülkeyi yönetenlerin yakın gelecekteki yargılanmalarında ayrı bir yere sahip olacaktır. İsrailli yöneticiler, er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettikleri cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. Daha önemlisi Netanyahu yönetimine bu cüreti veren, işlediği insanlık suçlarının üzerini örten Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaklardır. Şayet Amerika ve Avrupa ülkeleri, İsrail’e sınırsız siyasi, askeri ve ekonomik destek vermemiş olsa bu terör devletinin yöneticileri böylesine pervasız ve acımasız hareket edemezdi.

* TERÖRLE MÜCADELE: Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da inşallah eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Buradan bir kez daha terör örgütleriyle ülkemizi sıkıştırmaya çalışanlara sesleniyorum, Türkiye’nin güneyinde, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Terör örgütünü canlandırma çabalarının farkındayız. Kimin ne yaptığını, kimin kiminle iş tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Daha önce yaptığımız gibi bir gece ansızın gelerek tüm bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz.

* ASGARİ ÜCRET: Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 11 Aralık’ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek.

Kentsel dönüşüm beka meselesi

Marmara Bölgesinde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki son depremi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün Türkiye için bir beka meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye’de yaklaşık 36 milyon bağımsız bölüm var. Bunların 6 milyonu deprem riski altında, yaklaşık yarısının da acilen dönüşmesi gerekiyor. Bu hakikati görmezden gelmek, ertelemek, siyasi çıkarlar için istismarına yeltenmek çok açık ve net söylüyorum, ülkemize ihanet etmek demektir. Kentsel dönüşüm konusu, Türkiye için tartışmasız bir beka meselesidir. Marmara Bölgemizde yaşanacak bir felaketin, Türkiye’ye ağır maliyeti olacaktır. Bu gerçek karşımızda iken başka türlü hareket edemeyiz.”

Gizli pazarlığı tazeleme gayreti

Yerel seçimler için Cumhur İttifakı’nın çalışmaya başladığını belirten Erdoğan, “İstanbul’un, Ankara’nın çektiği çileler ortada. İllerimizde vatandaşımızı, halkımızı inşallah karamsarlığa sürüklemeyecek adaylarla yeni bir sıçramayı yapacağız. Cumhur İttifakı olarak da en güzel şekilde 31 Mart seçimlerinden zafere çıkacağız” dedi. HEDEP’in yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğine dair açıklamasını Erdoğan şu şekilde yorumladı: “Yaptıkları, geçtiğimiz seçimde gerçekleşen ve hâlâ gizli tutulan pazarlıkları tazeleme gayreti olabilir. Öpülen ellere, gönderilen selamlara bakılırsa CHP de nikah tazeleme konusunda bir hayli hevesli. Bu hevesi gördüklerinden olsa gerek ‘Ne koparırsak kardır’ taktiğini devreye almışlar anlaşılan. Biz bu oyunu daha önce de gördük.”

31 MART’TA KAZANACAĞIZ

“Biz milliyiz, yerliyiz. Onlar ne millidir ne de yerli. Biz bu millilik, yerlilik ekseninde inşallah bu çalışmaları sürdüreceğiz 31 Mart’tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızı temsil etmeyecek, bizi hayal kırıklığına uğratabilecek kimseyi listelerimizde göremeyeceksiniz. Çok nitelikli arkadaşlarımız mevcut ve en iyisine karar verip milletimizin huzuruna çıkıp destek isteyeceğiz. Bizimkiler milli olacak, yerli olacak, vatansever olacak ve bayrağıyla ezanıyla yatıp onlarla kalkacak.”

Aşılamayacak sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Yunanistan’a gidiyor. Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek Erdoğan’ın ziyaretinde hedef, sorunlara değil ‘pozitif gündeme’ odaklanarak normalleşme adımlarını sürdürmek. İki ülke liderleri başkanlığında toplanacak 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nde normalleşmenin yeni anlaşmalarla desteklenmesi öngörülüyor.

BİZİ TEHDİT EDEN BİZDEN ÇEKİNMELİ

Öte yandan Erdoğan ziyaret öncesinde Yunan Kathimerini gazetesine konuştu. Türkiye’nin komşu Yunanistan’ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmediğini vurgulayan Erdoğan, “Tüm ülkeler gibi bizim de düşmana değil, dosta ihtiyacımız var. Sık sık söylüyorum, başta Yunanistan olmak üzere komşularımızla aşılamayacak hiçbir sorunumuz olmadığı inancındayız” dedi. Yunan basınına birçok kez yansıyan “Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklindeki sözlerine ilişkin soruyu ise Erdoğan şöyle yanıtladı: “Bizi tehdit edenler bizden çekinmelidir. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı ‘Bir gece ansızın geliriz’ dedik ve gereğini yaptık. Terör yuvalarını başlarına yıktık ve yıkacağız. Toprak bütünlüğümüze, birliğimize ve beraberliğimize el uzatanların bizden göreceği karşılık her zaman bu olmuştur ve bundan sonra da bu değişmeyecektir.”

Enflasyon hızlı düşecek

Enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatlara dair bir soru üzerine Erdoğan, şu cevabı verdi: “Gayrimenkulde, otomotivde ciddi fiyat düşüşleri oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle fiyat indirim kampanyası çağrımız da etkili oldu. 100 bine yakın işletme bu noktada katılım gösterdi. Esasında biz enflasyonu dizginleyerek, beklentileri yöneterek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlatmış durumdayız. Bazı ürünler bazında farklı mecralarda farklı fiyatlar olabiliyor. Bunu tamamen kontrol etmek, yönetmek, idari kararlarda pek olası değil. Onun yerine bizim için önemli olan genel anlamda ekonominin tamamına hakim fiyat seviyesindeki artışların yavaşlamasıdır. Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Baz etkisiyle haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek.”

Cumhur İttifakı’nda iş birliği netleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli’nin ikili görüşmesinin ardından ilk kez AK Parti ve MHP seçim heyetleri geçtiğimiz gün bir araya geldi. 9’uncu kez toplanan heyetler, başta büyükşehir adayları olmak üzere diğer illerde hangi partinin aday çıkaracağı konusunda son rötuşları yaptı.

Buna göre, ortak aday kararlaştırılan illerde seçmen ve teşkilatların küsmemesine dikkat edilecek. İki partinin de tabanından gelebilecek “Neden aday çıkarmadık?” eleştirisine karşı il bazında araştırma ve anketler yapılarak en sağlıklı sonuca ulaşılarak bu verilerin bu yönde bir karar almayı gerektirdiği mesajı verilecek. Bu çerçevede her ile özel hareket planı oluşturulacak. Öte yandan büyükşehirler ayrı, kalan 51 ayrı çalışılıyor. 2019 yerel seçimlerinde kıl payı kaybedilen illerde aynı sorunun yaşanmaması için de titiz davranılıyor. Deprem bölgesinde bazı illerde AK Parti’nin aday çıkartması da gündeme gelebilecek.







