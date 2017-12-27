Danışmana ByLock’tan 10,5 yıl hapis

FETÖ tarafından verilen belgelerle hükümeti suçlamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı örgüt üyeliğinden hapis cezası aldı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi’ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, verilen aranın ardından davaya ilişkin karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Gürsul’un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu. Buna göre Gürsul’un, “FETÖ/PDY üyeliği” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Esas hakkındaki savunmasını yapan Sanık Gürsul, Atatürk kültürüyle büyüyen bir cumhuriyet çocuğu olduğu için Atatürk ilkelerini ve cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin yanında yer almayacağını belirterek “FETÖ üyeliğim ya da iltisakım yoktur. Yaşama tarzım, çalışma tarzım buna en iyi kanıttır. ByLock kesinlikle kullanmadım. Mahkemenize ByLock kullandığım iddia edilen telefonun faturasını verdim. Ayrıca BTK’dan gelen rapor da polisten gelen belgeyi çürütüyor” iddialarında bulundu.

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BYLOCK’UN BEYİN TAKIMINDAN

Fatih Gürsul’un, terör örgütünün ByLock yazışmalarında ‘Genel Müdürler’ (GM) olarak adlandırdığı grubun en önemli isimleri arasında yer aldığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, FETÖ üyesi olduğu bilindiği halde Gürsul’u ‘başdanışman’ görevine getirmişti. Gürsul’un bu hızlı yükselişi CHP içerisindeki ‘Kılıçdaroğlu bir FETÖ projesidir’ söylentisini güçlendirmişti.