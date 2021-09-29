Gündem Darbeci Çevik Adli Tıp Kurumunda sağlık kurulunun karşısına çıktı
İSTANBUL

Darbeci Çevik Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kurulunun karşısına çıktı

28 Şubat davasının hükümlülerinden dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, sağlık durumunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumunda sağlık kurulunun karşısına çıktı. Adli Tıp, Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

Haber Merkezi DHA
Darbeci Çevik Adli Tıp Kurumunda sağlık kurulunun karşısına çıktı
Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda görüntülendi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girmişti.

Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti. Sağlık sorunları olan emekli generaller Çetin Doğan ve Vural Avar için de Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alınmıştı.

Çevik Bir’in, demans hastalığı nedeniyle cezaevinde kalamayacağını iddia ederek tahliye edilmesi için yaptığı başvurusu kapsamında bir süredir tetkikleri yapılıyordu. Demans hastalığı konusunda adli tıp uzmanlığı sadece İstanbul Adli Tıp Kurumunda olduğu için Çevik Bir’in buraya sevk edilmesine karar verilmişti.

Sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirilen Bir, burada sağlık kurulunun karşısına çıkarıldı. ÇevikBir, yapılan işlemlerinin ardından yeniden tekrar cezaevine gönderildi.

Adli Tıp Kurumu, Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

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