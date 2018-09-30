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ANKARA

Darbeci Mehmet Dişli albayı tehdit etmiş

Darbeci Mehmet Dişli duruşma salonundaki albayı tehdit etmiş

FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu iddia edilen eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu albayı tehdit ettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Darbe girişiminin kritik isimlerinden biri olan Dişli, mahkemede albayı tehdit etmiş.
Darbe girişiminin kritik isimlerinden biri olan Dişli, mahkemede albayı tehdit etmiş.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu iddia edilen eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Albay Tarık Hekimoğlu'nu tehdit ettiği ortaya çıktı.

27 Temmuz'da Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasında tutuklu sanıklardan Mehmet Dişli, duruşma sürerken savunmasına ilişkin avukatıyla görüşmek için mahkeme başkanından izin aldı.

Alakasız fotoğrafları da incelemiş

Dişli'nin, sanıkların bulunduğu bölümün arkasında avukatıyla dizüstü bilgisayardan savunmasına ilişkin görüntüleri izledikten sonra savunmasıyla alakalı olmayan fotoğrafları da incelediği belirlendi.

Bu durumu tespit eden duruşma salonunun güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu, sanık ve avukatını uyardı.

"Yaptıklarını unutma, göreceksin!"

  • Albay Hekimoğlu'nun, sanığın avukatına "Gösterdiğiniz görüntüler savunmaya ilişkin değildir. Lütfen bilgisayarınızı kapatınız" uyarısında bulunması üzerine sanık Dişli, salondakilerin duyabileceği şekilde Hekimoğlu'na yönelik, "Ne yapayım, elimle mi kapatayım? Sen bu yaptıklarını unutma Tarık Albay'ım göreceksin" şeklinde tehdit içeren sözler sarf etti.
  • Bunun üzerine tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Mehmet Dişli hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İfadesi alınan sanık Dişli, duruşma salonunda avukatıyla görüşmek için mahkeme başkanından izin aldığını, savunmasına ilişkin görüntüleri incelerken videolar arası geçiş yapmak üzere görüntü ekranını kapattığı sırada ekran koruyucu fotoğrafının göründüğünü iddia etti.

5 gün hücre cezası aldı

Fotoğrafı gören Albay Hekimoğlu'nun sert bir üslupla kendisini uyardığını öne süren sanık Dişli, "Bunun üzerine ben de asker şahıs olmam nedeniyle incindiğimi, hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek için kendisine yaptığı bu muameleyi asla unutmayacağımı söyledim" beyanında bulundu.

Soruşturma sonucunda sanık Dişli'nin görevli Jandarma Albay Tarık Hekimoğlu'na yönelik yüksek ses tonuyla astların ve salondaki diğer tutukluların duyacağı şekilde küçük düşürücü, onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekildeki eylemi işlediği belirlendi.

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Buna göre Dişli, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereği "kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak" eyleminden 5 gün hücre cezasına çarptırıldı.

Sanık Mehmet Dişli, cezaya karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.

İtirazın reddedilmesi durumunda sanığın hücre cezası onaylanacak.

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