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David Lammy Ankara'da: Bakan Fidan ile görüştü

David Lammy Ankara'da: Bakan Fidan ile görüştü

11:5330/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
IHA
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David Lammy - Hakan Fidan
David Lammy - Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya ziyarette bulunan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı
David Lammy
ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti. Ziyarette Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakereler masaya yatırıldı.



İlk resmi ziyaret


Ziyaret, Dışişleri Bakanı Lammy'nin Türkiye'ye ikili düzeyde gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olarak öne çıkıyor.



JETCO toplantısı Londra'da


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık'a ilk resmi ziyaretini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirmiş, Dışişleri Bakanı Lammy ile en son 15 Mayıs 2025 tarihinde NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'da görüşmüştü. 2024 yılında Birleşik Krallık, Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat pazarı, aynı zamanda Türkiye'deki üçüncü büyük yabancı yatırımcı ve üçüncü büyük turizm pazarı oldu. 2024 yılında ticaret hacmi 22 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ihracat 15,2 milyar dolar, ithalat ise 6,8 milyar dolar olarak kaydedildi. İkili ticaret hacmi için ortak hedef 30 milyar dolar olarak belirlendi. 5 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Yedinci Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısının devamının ise 2025 yılı içerisinde Londra'da düzenlenmesi bekleniyor.



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