Lammy bölgesel krizler için geliyor

Ziyarette Orta Doğu’daki gelişmeler gündemde olacak. Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölge barış için hayati önemde olduğuna dikkat çekilmesi beklenirken, İran-İsrail arasında varılan ateşkese yönelik memnuniyet de dile getirilecek. Tarafların nükleer enerji konusundaki anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmeleri gerektiği vurgulanacak. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın adil ve sürdürülebilir bir barışla sona erdirilmesi gerektiği mesajı da görüşmede verilecek. Ayrıca Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması sonrasında ülkenin yeniden inşası için birlikte çalışılabileceğine de dikkat çekilecek.