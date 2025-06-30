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Lammy bölgesel krizler için geliyor

Lammy bölgesel krizler için geliyor

Canberk Doğan
04:0030/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da 15 Mayıs’ta düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da 15 Mayıs’ta düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy’i bugün Türkiye’de ağırlayacak. Bu ziyaret, Bakan Lammy’nin görev süresi boyunca Türkiye’ye gerçekleştireceği ilk ikili resmi temas olma özelliği taşıyor.

Ziyarette Orta Doğu’daki gelişmeler gündemde olacak. Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölge barış için hayati önemde olduğuna dikkat çekilmesi beklenirken, İran-İsrail arasında varılan ateşkese yönelik memnuniyet de dile getirilecek. Tarafların nükleer enerji konusundaki anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmeleri gerektiği vurgulanacak. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın adil ve sürdürülebilir bir barışla sona erdirilmesi gerektiği mesajı da görüşmede verilecek. Ayrıca Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması sonrasında ülkenin yeniden inşası için birlikte çalışılabileceğine de dikkat çekilecek.



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