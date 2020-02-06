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POLİTİKA

De Gaulle boş çıktı

Doğu Akdeniz’de her fırsatı Türkiye’ye karşı manipülasyon için kullanan Yunanistan ve Rumların Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle yalanı boş çıktı. Uçak gemisinden havalanan Fransız uçaklarının Türkiye’ye karşı güç gösterisi yaptığını iddia eden Yunanistan çuvalladı. Uçak gemisinin de dahil olduğu Fransız görev grubunun yıllık rutin görevler kapsamında bölgede bulunduğu ve Türkiye’ye de önceden bildirildiği ortaya çıktı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
De Gaulle
De Gaulle

Doğu Akdeniz’de her fırsatı Türkiye’ye karşı manipülasyon için kullanan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle umudu da söndü. Yunan ve GKRY ortaklığının yeni bir oyununa sahne olan gelişme Fransız Charles De Gaulle uçak gemisi görev grubunun, 28 Ocak’ta Doğu Akdeniz’e gelmesiyle yaşandı. Rum haber kaynakları, Charles De Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığını duyururken, Rafale tipi savaş uçaklarının, Yavuz sondaj gemisinin çalışma yaptığı noktaya yakın uçtuğu öne sürüldü ve uçuşların devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Fransız uçakları

ISNARD BİLGİ VERDİ

Ancak Kıbrıs güneyinde faaliyet gösteren Fransız görev grubunun yıllık rutin planlı faaliyeti, Türk Deniz Kuvvetlerine önceden bildirildi. Uçak gemisi görev grubunun bölgeye intikalinden önce ocak başında, Fransız Akdeniz Başkomutanı Koramiral Laurent Isnard Türkiye’ye gelerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda koordinasyon toplantısına katıldı. Isnard, Fransız görev grubunun faaliyetlerinin çok önceden planlandığını, hiçbir ülkeye karşı olmadığını vurguladı.

GEMİLERİMİZİ DAVET ETTİ

Koramiral Isnard, ayrıca, Fransız görev grubunun Doğu Akdeniz’de bulunduğu süre içerisinde, Türk Deniz Kuvvetleri ile deniz eğitimleri yapılması, bilgi aktarımında bulunulması ve Fransız gemilerinin Türk limanlarını ziyaret etmesi konularını gündeme taşıdı. Isnard, Türk gemilerini Fransız limanlarına davet ederken bu doğrultuda yapılacak müşterek eğitim ve ziyaretlere ilişkin planlamaların sürdüğü öğrenildi.

TARAF OLMAMA GAYRETİ

Fransız donanmasının, Doğu Akdeniz’deki ikili sorunlara taraf olmama gayreti de bu süreçte dikkat çekti. Fransız görev grubuna dahil olan Yunan fırkateyn, görev grubu Doğu Akdeniz’e girmeden refakati bırakmak zorunda kaldı. Bu detay Fransızların ikili sorunlara taraf olmama gayretinin bir göstergesi olarak kaydedildi.

ORTAK EĞİTİMLER ARTARAK SÜRÜYOR

Son olarak Fransa Deniz Kuvvetleri’ne ait FS Surcouf firkateynini ocak ayı içerisinde Mersin Limanı’nı ziyaret etmiş ve Türk gemileri ile eğitimler icra etmişti. Geçtiğimiz hafta da, bölgede bulunan Fransız FS Dixmude amfibi hücum gemisi Türk gemileri ile eğitimler yaptı. Orta ve Doğu Akdeniz’de etkin olarak varlık gösteren Türk Deniz Kuvvetlerinin bölgedeki dost ve müttefik deniz kuvvetleri ile eğitimleri de artarak sürüyor. Sadece; Aralık 2019 ve Ocak 2020’de Fransız, ABD, Kanada, İtalya, Alman Deniz Kuvvetleri ve NATO görev grubunun katılımıyla toplam 18 deniz tatbikatı icra edildi.

Yavuz’a yanaşamıyor

Yavuz
  • Fransız uçak gemisi görev grubu gemileri, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini, Akdeniz Kalkanı Harekatı’na katılan Türk fırkateynler ile NATO usulleri çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılmak suretiyle gerçekleştiriyor. Uçak gemisinin seyir faaliyetleri ve uçakların uçuşları da, Türkiye’nin talepleri doğrultusunda bölgedeki Yavuz da dahil Türk sondaj platformları ve araştırma gemilerinden açık geçecek şekilde ayarlanıyor.

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