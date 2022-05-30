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ANKARA

DEAŞ terör örgütüne 12 ilde operasyon : 26 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
DEAŞ terör örgütüne 12 ilde operasyon : 26 şüpheli gözaltına alındı
Arşiv.

İçişleri Bakanlığı'ndan süren terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca; 27 şüpheliye yönelik 12 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa) bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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