Gündem DEAŞa yardım edin
POLİTİKA

DEAŞ’a yardım edin

Bombalı saldırı talimatının ‘emoji’ şifresiyle geldiğini ifşa eden Suriyeli Miray H., PKK elebaşı Murat Karayılan’ın örgüt üyelerinden ‘DEAŞ ile işbirliği içinde olmalarını’ istediğini anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK elebaşı Murat Karayılan
PKK elebaşı Murat Karayılan

Adana’da terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın terörist, ifadesinde terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın ‘DEAŞ ile işbirliği yapılması’ yönünde örgüt mensuplarına talimat verdiğini anlattı. Polisin temmuz ayında yakalamasının ardından hakkında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Suriye uyruklu Miray H. (20) ile ilgili iddianamede yeni detaylara ulaşıldı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, YPG/PKK’nin şifreli haberleşme için WhatsApp üzerinden özel ‘emoji’ şifreleri oluşturduğunu itiraf eden Suriyeli kadın terörist, PKK ile DEAŞ’ın işbirliği konusunda aldıkları talimatı anlattı.

PKK'lı terörist Miray H.

AÇIK-KAPALI ‘YOĞUNLAŞMA’

Miray H. ifadesinde örgüt içinde suikast ve sabotaj eğitimleri aldığını ve 2019 yılında YPS (PKK yapılanması) içinde görevlendirildiğini söyledi. Örgütün eğitimlerine katıldığını belirten terörist Miray H, “Yoğunlaşma eğitimlerinde bize çukur ve barikat olaylarında teröristlerin tuttuğu günlükler okutuluyordu. YPG/PKK eylem yaptıracağı militanı ideolojik eğitimini başarıyla tamamlamış, metropol yaşamına çabuk uyum sağlayan, güzel Türkçe konuşan, hızlıca karar verebilen soğukkanlı kişiler arasından dikkatlice seçiyordu. Yoğunlaşma eğitimleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı eğitim 6 ay sürer ve tamamen gizli yürütülürdü” ifadelerini kullandı.

Çok şaşıracaksınız
GÜNDEM
Çok şaşıracaksınız

ELEBAŞI TOPLANTIYA GELDİ

YPG içinde istihbarat amacıyla kurulan ‘NLP’ adlı birimin tek hedefinin Türkiye olduğunu kaydeden Miray H., “NLP adlı istihbarat birimi, DEAŞ terör örgütünün içine milisler göndererek eylem yaptırır. DEAŞ’lı gibi görünen örgüt mensupları, eylemlerini Türkiye’ye karşı yaparak hedef şaşırtmaya çalışır” beyanında bulundu. Miray H., sabotaj eğitimi aldığı sürede kendisiyle bazı örgüt mensuplarının 25 Ocak ve 16 Mayıs’ta yapılan iki toplantıya katıldığını, bunlardan ilkine terörist Karayılan’ın da geldiğini, ikincisinde ise mektubunun okunarak yakıldığını ileri sürdü. Örgütün yeni stratejilerinden birinin ‘DEAŞ ile eylem düzenlemek’ olduğuna işaret eden Miray H., şunları söyledi:

MEKTUP OKUNUP YAKILDI

“PKK/YPG olarak DEAŞ’ın yapacağı eylemlere gerek mühimmat, gerek milis-işbirlikçi olmak üzere destek verilmesi gerektiği ‘Cemal’ kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılan ve bize okunan mektubun içeriğinde geçmiştir. Mektupta ayrıca 8 örgüt mensubu olarak gönderileceğimiz illerde saldırı gerçekleştirmememiz durumunda deşifre olmamış diğer örgüt mensuplarının saldırılarda bulunması talimatı vardı. Toplantılarda her fırsatta ‘talimat beklemeden eylem yapın’ diyorlardı. Ayrıca üst düzey bürokratlara ve siyasetçilere hediye paketi şeklinde hazırlanmış bomba düzenekleri gönderilerek eylem yapılması yönünde emirler de verildi.”

Tüm teçhizat Amerika’dan

  • PKK/YPG’nin tüm teçhizatının ABD tarafından karşılandığını, örgüt elebaşılarının güvenlik gerekçesiyle sürekli yer değiştirdiğini anlatan Miray H., Türkiye’ye kendisi gibi gönderilmiş bombacı saldırganların ise özellikle Suriyeliler arasından seçildiğini söyledi. Miray H. bundaki amacı şu şekilde açıkladı: “Bunun amacı, Suriyelilerin kamufle edilmesinin daha kolay olduğu ayrıca Türk vatandaşlarının Suriyelilere karşı kin ve nefret duygularının oluşmasını sağlayarak Türkiye’den çıkarılacak olanları örgütün yanına çekip Türk devletine karşı düşman etmekti.”

Emoji ile saldırı emri
GÜNDEM
Emoji ile saldırı emri
Akdenizde oyun şimdi başladı

Akdeniz'de oyun şimdi başladı

​Denizlerdeki Sevr kumpası mutabakatla birlikte sulara gömüldü.
ABD’den yeni DEAŞ tiyatrosu

ABD’den yeni DEAŞ tiyatrosu

​Serbest bırakılan teröristler terör eylemleri düzenlemeye başladı.
Siyanür yasaklandı

Siyanür yasaklandı

Piyasada ve internet ortamında satılamayacak.
16 ülkeye<br>yeni büyükelçi

16 ülkeye
yeni büyükelçi

​15 büyükelçi merkeze alınırken, 16 ülkeye yeni atama yapıldı.
DEAŞ’a yardım edin

DEAŞ’a yardım edin

​PKK elebaşı Murat Karayılan'dan hainlere talimat.
Yeni dönemde<br>yeni yüzler

Yeni dönemde
yeni yüzler

AK Parti'de milletin sesine kulak verilecek.

ABD satıyor<br>Çin izliyor

ABD satıyor
Çin izliyor

​ABD Çin'e milyon dolarlık donanım ve yazılım sattı.

İndirim<br>tuzağına düşmeyin

İndirim
tuzağına düşmeyin

Şahane Cuma'da ​siber saldırganlar tetikle bekliyor.
İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

​Barış Pınarı'nın ilk şehidi Topçu'nun adı yaşatılacak.
Dosya MİT’te

Dosya MİT’te

​Cinayetin uluslararası bağlantıları araştırılacak.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
İslam Tahkim Merkezi kuruldu

İslam Tahkim Merkezi kuruldu

​İslam ülkeleri arasındaki ticaret artacak.
Moderatör değil FETÖ sözcüsü

Moderatör değil FETÖ sözcüsü

​DW spikeri Sebastian, Kalın'ın karşısında darbecilerin avukatlığına soyundu.
Cumhurbaşkanı<br>sizinle mi uğraşacak?

Cumhurbaşkanı
sizinle mi uğraşacak?

​Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasını değerlendirdi.
Ülke puanı için

Ülke puanı için

Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.