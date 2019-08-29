Gündem Define aramak için mezarları kazıp taşlarını kırdılar
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da defineciler mezarları kazıp taşlarını kırdılar

Define aramak için mezarları kazıp taşlarını kırdılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, 'eski mezarların içinde define var' söylentisi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, define aramak için mezarları kazıp, taşlarını kırdı.

Haber Merkezi DHA
Tahrip edilen mezarlar.
Tahrip edilen mezarlar.

Ballıköyü Mahallesi’nde 2 mezarlıktan biri olan Yerli Mahallesi Mezarlığı defineciler tarafından tahrip edildi. 'Eski mezarların içinde define var' söylentisi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 100 ile 150 yıllık mezarları kazarak, define aradı. Mezar taşlarını da kırdı.

Mezarlar defineciler tarafından bir kaç kez tahrip edildi.

Yetkililerden yardım bekliyorlar

Mezarların defineciler tarafından 3’üncü kez tahrip edildiğini söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Mezarlıkta define bulunmadığını söyleyen mahalle sakinleri, kulaktan kulağa söylentilerle burada define olduğunu duyan definecilerin mezarlığı talan ettiklerini belirtti. Mahalle halkı, 100-150 yıllık mezarların bulunduğu mezarlıktaki görüntülerin içlerini sızlattığını söyledi.

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