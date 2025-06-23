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Değeri 70 milyon dolar olarak açıklanmıştı: Vali son noktayı koydu

Değeri 70 milyon dolar olarak açıklanmıştı: Vali son noktayı koydu

08:4823/06/2025, Pazartesi
AA
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Kütahya Valisi Işın, kentte ele geçirilen maddenin ilk tespitlere göre kaliforniyum olmadığını açıkladı.
Kütahya Valisi Işın, kentte ele geçirilen maddenin ilk tespitlere göre kaliforniyum olmadığını açıkladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte polisin durdurduğu araçta ele geçirilen maddenin ilk incelemelere göre kaliforniyum olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Işın, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, sürücünün iddiasına göre kaliforniyum olduğu öne sürülen 7,15 gram madde ele geçirildiğini hatırlattı.

Maddenin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince gelişmiş cihazlarla incelendiğini belirten
Işın, "İlimizde 20 Haziran'da bir şahıs, kaliforniyum olduğunu ifade ettiği 7,15 gram madde ile yakalanmıştır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce yapılan incelemede maddenin kaliforniyum olmadığı tespit edilmiş ise de bu madde incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Işın, konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Şüpheli, maddeyi tanımadığı bir kişiden aldığını iddia etti

Öte yandan, şüpheli B.G. ifadesinde, maddenin kaliforniyum olduğunu, bu maddeyi yaklaşık 2 yıl önce Bursa'dan tanımadığı bir kişiden ücret ödemeden meraktan aldığını, internetten araştırdığında değerli olduğunu öğrendiği için sakladığını iddia etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüphe üzerine durdurdukları aracın arka kısmında sürücü B.G'ye ait ayakkabı içindeki şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram madde ele geçirmişti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, maddenin radyasyon yaymadığı belirlenmişti.

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