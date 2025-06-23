Değeri 70 milyon dolar olarak açıklanmıştı: Vali son noktayı koydu

Işın, "İlimizde 20 Haziran'da bir şahıs, kaliforniyum olduğunu ifade ettiği 7,15 gram madde ile yakalanmıştır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce yapılan incelemede maddenin kaliforniyum olmadığı tespit edilmiş ise de bu madde incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.