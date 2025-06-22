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Ayakkabı içinde 70 milyon dolarlık kaliforniyum!

Ayakkabı içinde 70 milyon dolarlık kaliforniyum!

04:0022/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kaliforniyum, nükleer reaktör başlatıcısı, petrol ve gaz aramaları, madencilikte metal tespiti, güvenlik taramaları, kanser tedavisi ve uzay araştırmaları gibi birçok alanda kullanılıyor.
Kaliforniyum, nükleer reaktör başlatıcısı, petrol ve gaz aramaları, madencilikte metal tespiti, güvenlik taramaları, kanser tedavisi ve uzay araştırmaları gibi birçok alanda kullanılıyor.

Şüphe üzerine durdurulan araçta, plastik kap içinde ayakkabıya gizlenmiş 7,15 gram kaliforniyum ele geçirildi. Sürücü B.G., 70 milyon dolar değerindeki radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyledi.

Trafik denetiminde durdurulan bir araçta, kaliforniyum ele geçirildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kütahya-Tavşanlı Karayolu girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracın arka kısmında sürücü B.G.'ye ait ayakkabı içindeki şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram madde bulundu. Bu maddenin, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirildi.

GRAMI SERVET DEĞERİNDE

Dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen radyoaktif maddenin ele geçirilen 7,15 gramının, yaklaşık 70 milyon dolar (yaklaşık 2,8 milyar TL) değerinde olduğu öğrenildi. AFAD ekiplerince radyasyon yaymadığı belirlenen madde, incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’na gönderildi.

YOLDA BULMUŞ

Servet değerindeki radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu iddia eden B.G., gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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