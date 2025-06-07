DEM heyetinden MHP'ye bayram ziyareti

DEM Parti Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında MHP'ye ziyaret gerçekleştirdi.
Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayramlaşma ziyaretleri, Kurban Bayramı'nın ikinci günü parti genel merkezlerinde gerçekleşecek. Partiler, hem diğer partileri ziyaret edecek hem de kendi genel merkezlerinde misafir heyetleri ağırlayacak. CHP, geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bayramlaşmama kararını devam ettirecek.
İlk ziyaret
İlk ziyaret, DEM Parti heyetinin MHP'ye ziyareti oldu.
- AK Parti, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP ile toplam dokuz partiyle bayramlaşacak.