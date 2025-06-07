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DEM heyetinden MHP'ye bayram ziyareti

DEM heyetinden MHP'ye bayram ziyareti

09:387/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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DEM heyeti, MHP Genel Merkezi'ne geldi.
DEM heyeti, MHP Genel Merkezi'ne geldi.

DEM Parti Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında MHP'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayramlaşma ziyaretleri, Kurban Bayramı'nın ikinci günü parti genel merkezlerinde gerçekleşecek. Partiler, hem diğer partileri ziyaret edecek hem de kendi genel merkezlerinde misafir heyetleri ağırlayacak. CHP, geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bayramlaşmama kararını devam ettirecek.

İlk ziyaret

İlk ziyaret, DEM Parti heyetinin MHP'ye ziyareti oldu.

Basına açık gerçekleşen ziyarette 'terörsüz Türkiye' sürecine değinen MHP,
"Süreç güzel sonuçlar doğuracaktır. Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacaktır"
açıklamasında bulundu.
DEM heyeti ise
"Sürece de ve barışa de sahip çıkmalıyız"
mesajı verdi.
  • AK Parti, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP ile toplam dokuz partiyle bayramlaşacak.



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