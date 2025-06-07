DEM heyetinden MHP'ye bayram ziyareti

Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayramlaşma ziyaretleri, Kurban Bayramı'nın ikinci günü parti genel merkezlerinde gerçekleşecek. Partiler, hem diğer partileri ziyaret edecek hem de kendi genel merkezlerinde misafir heyetleri ağırlayacak. CHP, geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bayramlaşmama kararını devam ettirecek.