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DEM Partili belediyelere 'kurs' tepkisi: Aklınızı başınıza alın

DEM Partili bazı belediyelerin Kur’an kurslarına tahsis edilen taşınmazları geri alma girişimine tepki yağdı. Diyanet-Sen ve Türk Diyanet Vakıf-Sen, DEM’li belediyeleri milletin değerlerine uygun hareket etmeye davet ederken, ana görevlerinin millete hizmet olduğunu hatırlattı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:38 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyarbakır’da DEM Partili Kayapınar, Sur ve Bağlar belediyelerinin, 10 Kur’an kursunun kullandığı 12 binanın boşaltılması için müftülüklere yazı göndermesi siyasetçi ve STK temsilcileri tarafından tepkiyle karşılandı. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, DEM’li belediyeleri akıllarını başlarına alıp milletin değerlerine uygun hareket etmeye çağırırken Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da belediyelerin de müftülüklerin de ana görevlerinin millete hizmet olduğuna dikkat çekti.

Yeni Şafak’a konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, “Burada bir iyi niyet görmüyoruz. Belediyeler burada kendilerini seçen halkın inançları, değerleri noktasında hareket etmeleri gerekir. Keyfi olarak buralarda hareket alanı oluşturulmaması lazım. Akıllarını başlarına almalarını, milletin değerlerine uygun hareket etmelerini dolayısıyla kendilerini seçen halkın hizmet ettikleri tabanının değerlerine göre hareket etmelerini tavsiye ederiz” dedi.


GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Belediyelerin de müftülüklerin de ana görevlerinin millete hizmet olduğuna dikkat çeken Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Daha önceden milletimizin çocuklarına, gençlerine hizmet etmek için Kur’an kursu olarak tahsis edilen binaların şu anda iptal edilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple de belediyenin bu tavrından vazgeçmesini, bu güne kadar yapılan hizmetlerin de devam etmesini, tekrar gözden geçirmesini bekliyoruz” diye konuştu.


Yaptıkları din düşmanlığı

AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da, PKK’nın Kürtleri dinlerinden uzaklaştırma projesi olarak kurulduğunu söyledi. Ülkeyi bölmek için dine düşmanlık yapılması gerektiğini kaydeden Eronat şöyle devam etti: “Onun için de her zaman hedefte Müslümanlık vardır. PKK’nın Marksist, Leninist bir örgüt olarak, birinci hedefi de dini sembolleri ortadan kaldırmaktır. DEM Parti’nin Kur’an kurslarının kapatılması için yazı göndermeleri şaşırılacak bir durum değil. Çünkü ruhları böyledir.”


#politika
#DEM Parti
#Kur'an Kursu
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