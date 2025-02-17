DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol gözaltına alındı

Mümin Erol.
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Erol'un emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol, mazbatasını aldığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirmişti. Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
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