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DEM'den Kur'an kursuna engel

Diyarbakır’da DEM Partili Kayapınar, Sur ve Bağlar belediyeleri, 10 Kur’an kursunun faaliyet gösterdiği 12 binanın 30 gün içinde boşaltılması için müftülüklere yazı gönderdi. Müftülüğün, işlemin iptaline ilişkin belediye meclis kararları hakkında açtığı dava devam ediyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 06:42 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yerel seçimde kazandığı bazı ilçelerde işçi kıyımı yapan DEM Parti şimdi de tahsis amacına uygun olarak kullanılan Kur’an kurslarını hedef almaya başladı. Görevi devralmalarından önce Kur’an kursu olarak tahsis edilen binaların peşine düşen Diyarbakır’ın Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçe belediyeleri, 10 Kur’an kursunun faaliyet gösterdiği 12 binanın 30 gün içinde boşaltılmasını istedi.


İDARİ YARGIYA TAŞINDI

Belediye meclisi kararları, ilgili ilçe müftülüklerine yazılı olarak da gönderildi. Diyarbakır Müftülüğü'nün, toplam 12 binanın tahsis işleminin iptaline ilişkin belediye meclis kararları hakkında idari yargıda açtığı, yürütmeyi durdurma talepli davanın devam ettiği öğrenildi.


#çocuk
#Kur'an-ı Kerim
#DEM Parti
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