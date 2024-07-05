DEM'den Kur'an kursuna engel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP’li Özgür Özel’in futbolcu Merih Demiral ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ‘Söz konusu bizi biz yapan değerler olduğunda bari ya dik duruş sergileyin ya da bırakın kaz yansın, çevirmekle uğraşıp madara olmayın’ ifadelerini kullandı.