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DEM'den medet umanlar sandıkta hüsrana uğrayacak

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu: Varsın birileri DEM'lensin siyasi fırıldağa dönüşsün. Çırpınışları boşunadır. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Yerel yönetimleri namerde muhtaç etmeyeceğiz. DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 04:14 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’taki yerel seçime kilitlendiğini söyledi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de “Türkiye İttifakı” açıklamasına tepki gösterdi. Bahçeli, “Henüz kendi aranızdaki ikilikleri aşamamışken ‘Türkiye İttifakı’nı seslendirmeniz kara mizah değil de nedir? Sayın Kılıçdaroğlu’nun bütün izlerini silmenin, neredeyse ismini ananı kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye ittifakı, neresi adamlık, neresi vefakarlık?” sorusunu yöneltti.


DEM'LENMEK HİÇ İYİ GELMEMİŞ

CHP Genel Başkanı Özel’in Türkiye ittifakını telaffuz etmesinin nafile bir gayret olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Özgür Bey taşıma suyla değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle tesis edeceksiniz? İhanetin dem aldığı bir ittifaka nasıl Türkiye ittifakı demeyi içinize sindireceksiniz. Millet İttifakı olmadı şimdi de Türkiye ittifakı mı kuracaklar? Gördüğümüz kadarıyla DEM'lenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş” dedi.


CUMHUR HEDEFE KİLİTLENDİ

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle: Türkiye’yi tuzaklanmış meçhul bir akıbete sürüklemeye çalışan hiçbir odağa hareketsiz durmayacağız. MHP tarihi misyonunun idrakindedir. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmenin arayış ve amacındayız. Ülkemizin vakit kaybetmeye tahammülü kalmadı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin Türkiye lehine ortaya çıkan sonucunun perçinlenmesi, yeni yüzyılın aralanan perdelerinin iyice açılması 31 Mart seçimlerine birebir bağlıdır. Önümüzdeki demokratik eşit kazasız belasız atlatılmalıdır. MHP ve Cumhur İttifakı bu hedefe kilitlenmiştir.


İSRAİL BEDELİNİ ÖDEYECEK

Güney Afrika’nın müracaatıyla açılan soykırım davasının görüşülmesi kararlaştırılmıştır. Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı çok önemli bir gelişmedir. İsrail’in soykırım suçunun bedelini ödeyeceği açıktır. Kaldı ki insanlık vicdanı İsrail’i çoktan mahkum etmiştir. İsrail ile Filistin arasında acilen ateşkes ilan edilmelidir.


PROVOKASYON UYARISI

Bahçeli, İstanbul’daki kilise saldırısının ardından provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu. Bahçeli, “Toplumsal huzurumuzu bozmak, asayiş ve güvenliğimizi bulandırmak amacıyla zehir saçan Türkiye düşmanları hiç boş durmuyor, hain emellerinden hiç vazgeçmiyor. 31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı, ülkemizin sinir uçlarıyla oynamayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız” dedi.


Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Türkiye kızılelmanın istikametindedir
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Türkiye kızılelmanın istikametindedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Varsın birileri demlensin siyasi fırıldağa dönüşsün. Çırpınışları boşunadır. 31 Mart’ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Yerel yönetimleri namerde muhtaç etmeyeceğiz. Türkiye kızılelmanın istikametindedir. Cumhur İttifakı ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur." ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı ile ilgili muhalefet cephesinde dillendirilen iddialara sert çıkan Bahçeli "Cumhur İttifakı'nda bir sorun yok. Meslek edinmişler kavga ve krizden geçinmeyi. Cumhur İttifakı Türkiye'nin medarı iftiharıdır. Cumhur İttifakı'nı anlamak bozguncuların harcı değil." dedi.

Bahçeli seçim startını Mersin'de verdi: CHP zihniyeti sınıfta kalmış hepten çuvallamıştır
Bahçeli seçim startını Mersin'de verdi: CHP zihniyeti sınıfta kalmış hepten çuvallamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin’de "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuştu. Mersin'in 5 yıldır yerinde saydığını söyleyen Bahçeli, "İttifak ortaklarına bedel ödeyen, sürekli şaibelerle anılan bir belediye karşımızda. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır" dedi. Bahçeli, "Tezkereye 'hayır' diyen, TBMM'de terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan ve yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere teslim eden CHP'dir. Bugünkü CHP işgal edilmiştir" ifadelerini kullandı. "Mersin'i 'demlenmiş' CHP'den arındırmak milli huzurumuz adına mecburiyettir" diyen Bahçeli vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

#politika
#DEM Parti
#CHP
#Devlet Bahçeli
#MHP
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