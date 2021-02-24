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POLİTİKA

Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşinin kitabı İBB'ye ait kitapçıda satışta | Nurettin Demirtaş kimdir?

Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşinin kitabı İBB'ye ait kitapçıda satışta

Terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş'ın yeni kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selahattin Demirtaş'ın PKK mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş.
Selahattin Demirtaş'ın PKK mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş.

Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı.

Teröristin kitabı İBB'ye ait kitapçıda satışta

Örgütün yayın organlarında sık sık boy gösteren ve 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunuldu.

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