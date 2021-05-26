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KONYA

Denetime takılan otomobilden ceylan yavruları çıktı

Konya'da denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde, 2 ceylan yavrusu ele geçirildi. Sürücüsü A.T'ye 36 bin 468 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Denetime takılan otomobilden ceylan yavruları çıktı
Ceylanlar koruma altına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki denetimlerde, şüphe üzerine durdurdukları A.T. yönetimindeki otomobilde arama yaptı.

AA

Aramada arka koltukta 2 ceylan yavrusu bulundu. Sürücü A.T. hakkında, 'Uluslararası sözleşmelerle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türünün izinsiz ve menşei olmadan nakletme ve hayvanları doğal ortamından alarak eksilmesine neden olma' suçundan 36 bin 468 lira idari para cezası uygulandı.

AA


Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilen ceylanlar koruma altına alındı.

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