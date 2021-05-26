Gündem Temizlemek için girdikleri kuyudan çıkamadılar Baba ve iki oğlunun feci sonu
ADİYAMAN

Temizlemek için girdikleri kuyudan çıkamadılar: Baba ve iki oğlunun feci sonu

Adıyaman’da su kuyusunu temizlemeye giren baba ve 2 oğlu metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Çalışma yapan itfaiye eri de gazdan etkilendi.

Haber Merkezi İHA
Temizlemek için girdikleri kuyudan çıkamadılar: Baba ve iki oğlunun feci sonu
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna giren baba Nusret Özer (73) ve oğulları Metin Özer (43) ile Emrah Özer (20) metan gazından zehirlenince kuyuda bayıldı.

Aile fertleri kuyuya giren yakınlarını baygın halde görünce durumu itfaiye, AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek vatandaşları kurtarmak istedi. Baba Nusret Özer ve oğlu Emrah Özer kuyudan çıkartılarak ambulanslara alındı.

İHA

Sağlık durumları ciddi olan vatandaşlar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba ile oğulları kurtarılamadı.

İHA

Kuyuda kalan 3. kişiyi kurtarmak isteyen itfaiye erlerinden Mehmet Yetkin Tuluk da metan gazından zehirlendi. Yaralı itfaiye eri ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İneğin midesinde biriken metan gazını hortumla çıkarıp yaktı
GÜNDEM
İneğin midesinde biriken metan gazını hortumla çıkarıp yaktı

İHA

Kuyudaki metan gazı yoğunluğunu azaltmak için kuyuya oksijen tüpü bırakıldı. Daha sonra ekipler kuyuya girerek Metin Özer’i de kuyudan çıkartıp ambulansla özel hastaneye kaldırdı.

Niğde'de paniğe neden olan koku metan gazı
GÜNDEM
Niğde'de paniğe neden olan koku metan gazı

İHA


Burada yapılan müdahalelere rağmen Metin Özer de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Metan gazı sıkışınca asfalt parçalandı
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O sırada yol üzerinde servis bekleyen iki öğrenci büyük korku yaşarken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Olay, Manavgat Ulukapı Mahallesi yolu, Salkımevler Mahallesi'nde meydana geldi. Asfalt yolda aniden yaşanan patlama sebebiyle çevreye toz bulutu yayıldı.
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Kapalı olan rögarda gaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sırasında olay yerine yakın araç bulunmazken, okul servisi bekleyen öğrenciler ve rögarın yanındaki oduncuda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Patlamanın ardından asfalt yol 6-7 metrekare parçalanırken rögar kapağıyla birlikte etrafa dağıldı.
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Patlamanın meydana geldiği yerde daha önce yapılan asfalt çalışması sonrasında rögar kapağı üzerinde bulunan deliklerin kapanmış olabileceği ve patlamanın biriken metan gazının sıkışması sonrası yaşanmış olabileceği düşünülüyor.
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Patlamanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen ASAT ekipleri, rögar kapağının üzerindeki asfaltı sökebilmek için uzun süre uğraştı. Ekipler, kalkan asfalt parçalarını ve rögar kapağını yerleştirip üzerine toprak serdikten sonra ayrıldı.
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Sıkışan metan gazı rögar kapağını patlattı, asfalt parçalandı
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Patlama sırasında oduncuda bulunan vatandaşlar, Her şey bir anda oldu. Patlama sırasında 2 çocuk okul servisi bekliyordu. Çocuklar patlamanın olduğu yere 8-10 metre mesafedeydi. Rögar patladığı anda koşarak uzaklaştılar. Uzun süre toz bulutu kaybolmadı şeklinde konuştu.
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Patlama anı yol kenarında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına toz bulutu şeklinde yansırken, öğrencilerin kaçışma anı yine kameralara yansıdı.
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Sıkışan metan gazı rögar kap.ağını patlattı, asfalt parçalandı
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Metan gazı sıkışınca asfalt parçalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bulunan rögar kapağı patladı. Gaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sebebiyle asfalt parçalanırken ortalığı toz bulutu kapladı.


Madende metan gazı faciası
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Madende metan gazı faciası
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müesssesi'nde meydana gelen göçükte 8 işçi hayatını kaybetti.
Madende metan gazı faciası
Madende metan gazı faciası

Video: Metan gazı bomba gibi patladı


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