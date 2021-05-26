Temizlemek için girdikleri kuyudan çıkamadılar: Baba ve iki oğlunun feci sonu

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna giren baba Nusret Özer (73) ve oğulları Metin Özer (43) ile Emrah Özer (20) metan gazından zehirlenince kuyuda bayıldı.

Aile fertleri kuyuya giren yakınlarını baygın halde görünce durumu itfaiye, AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek vatandaşları kurtarmak istedi. Baba Nusret Özer ve oğlu Emrah Özer kuyudan çıkartılarak ambulanslara alındı.

İHA

Sağlık durumları ciddi olan vatandaşlar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba ile oğulları kurtarılamadı.

REKLAM

İHA

Kuyuda kalan 3. kişiyi kurtarmak isteyen itfaiye erlerinden Mehmet Yetkin Tuluk da metan gazından zehirlendi. Yaralı itfaiye eri ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNDEM İneğin midesinde biriken metan gazını hortumla çıkarıp yaktı

İHA

Kuyudaki metan gazı yoğunluğunu azaltmak için kuyuya oksijen tüpü bırakıldı. Daha sonra ekipler kuyuya girerek Metin Özer’i de kuyudan çıkartıp ambulansla özel hastaneye kaldırdı.

GÜNDEM Niğde'de paniğe neden olan koku metan gazı

İHA





Burada yapılan müdahalelere rağmen Metin Özer de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAF 10 O sırada yol üzerinde servis bekleyen iki öğrenci büyük korku yaşarken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Olay, Manavgat Ulukapı Mahallesi yolu, Salkımevler Mahallesi'nde meydana geldi. Asfalt yolda aniden yaşanan patlama sebebiyle çevreye toz bulutu yayıldı. Kapalı olan rögarda gaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sırasında olay yerine yakın araç bulunmazken, okul servisi bekleyen öğrenciler ve rögarın yanındaki oduncuda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Patlamanın ardından asfalt yol 6-7 metrekare parçalanırken rögar kapağıyla birlikte etrafa dağıldı. Patlamanın meydana geldiği yerde daha önce yapılan asfalt çalışması sonrasında rögar kapağı üzerinde bulunan deliklerin kapanmış olabileceği ve patlamanın biriken metan gazının sıkışması sonrası yaşanmış olabileceği düşünülüyor. Patlamanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen ASAT ekipleri, rögar kapağının üzerindeki asfaltı sökebilmek için uzun süre uğraştı. Ekipler, kalkan asfalt parçalarını ve rögar kapağını yerleştirip üzerine toprak serdikten sonra ayrıldı. Sıkışan metan gazı rögar kapağını patlattı, asfalt parçalandı Patlama sırasında oduncuda bulunan vatandaşlar, Her şey bir anda oldu. Patlama sırasında 2 çocuk okul servisi bekliyordu. Çocuklar patlamanın olduğu yere 8-10 metre mesafedeydi. Rögar patladığı anda koşarak uzaklaştılar. Uzun süre toz bulutu kaybolmadı şeklinde konuştu. Patlama anı yol kenarında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına toz bulutu şeklinde yansırken, öğrencilerin kaçışma anı yine kameralara yansıdı. . Sıkışan metan gazı rögar kap.ağını patlattı, asfalt parçalandı . Metan gazı sıkışınca asfalt parçalandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bulunan rögar kapağı patladı. Gaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlama sebebiyle asfalt parçalanırken ortalığı toz bulutu kapladı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Video: Metan gazı bomba gibi patladı