İneğin midesinde biriken metan gazını hortumla çıkarıp yaktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akyıldız köyünde besicilik yapan Erdal İbiş, kısa süre önce doğum yapan ineğinin karnının şişmesi ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine veteriner Şahin Yıldız'dan yardım istedi.
Köye giden Yıldız, yaptığı kontrolde ineğin midesinde metan gazı biriktiğini belirledi. Bunun üzerine veteriner, ineğin midesinde sıkışan metan gazını hortum yardımıyla çıkardı. İneğin ağzından çıkan hortumun ucundaki gazı çakmakla yakan veteriner Şahin Yıldız, "İneğin kısa süre önce doğum yapması, soğuk hava ve yediği gıdalar nedeniyle midesinde metan gazı birikmesi oluşmuştu. Hortum yardımıyla hayvanın midesindeki gazı boşalttık" dedi.
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Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu Munzur, Sülbüs, Hel ve Yılan dağları arasında kurulu Tunceli'de, kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Ovacık, Hozat, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinin yüksek kesimlerinde yaşam süren besiciler, çetin kış koşulları nedeniyle zor ve yorucu günler geçiriyor.
Bazen tipinin de etkili olduğu ilçelerde keçi ve koyun yetiştiriciliği yapan besiciler, zamanlarının çoğunda hayvanlarıyla ilgileniyor. Güneş doğmadan önce uyanıp evlerinin alt kısmındaki ahırlara inen besiciler, yaklaşık 3 kilometre uzakta kurdukları ağıllara ise karlar arasında zorlu yolculuk yaparak ulaşıyor.
Karla kaplı ahırların çatısı ve çevresinde biriken karları temizleyen besiciler, yaz aylarında istifledikleri saman, fiğ, yonca ve otları, beyaz örtünün altından çıkarıyor. Meşakkatli çalışmayla çıkarılan yemler, daha sonra eşek, kızak ve el arabası yardımıyla ağıllara taşınarak yemliklerde keçi ve koyunlara veriliyor.
Besiciler, umutla bekledikleri oğlak ve kuzuların da şu sıralar dünyaya gelmesiyle mutluluk yaşıyor. Her yıl ocak sonu ve şubat ile martta yaşanan oğlak ve kuzu doğumları nedeniyle mesaileri artan besiciler, ahırlarda nöbet tutup, doğum sırasında zorlanan keçi ve koyunlara veteriner gibi yardımcı oluyor. Besiciler, sağlıklı dünyaya gelmesi için çaba sarf ettikleri kuzu ve oğlaklara şefkatle yaklaşıp ağız sütü veriyor.
Koyunların doğum yapmaya başlamasından dolayı mesaisinin biraz daha arttığını belirten Karataş, Gece yarılarına kadar uyumadığımız günler oluyor. Hayvanların kuzulamasını bekliyoruz. Bu süreçte doğum yapan koyunlardan yavrusuna sahip çıkmayanlar oluyor ve doğum sırasında zor durumlar yaşanıyor. Ondan dolayı bu durum bizim için çile olabiliyor. ifadelerini kullandı.
Kadın besicilerden Güler Oguz da her gün erken saatlerde uyanarak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladığını söyledi. Hayvancılığın zor taraflarının olduğunu dile getiren Oguz, şunları kaydetti: Koyunların kaldığı ağıla geliriz ve ağıllarımızı süpürürüz. Koyunlarımızı yemleriz. Bu çalışmaları yaptıktan sonra kahvaltı için eve gider ve akşam üzeri tekrar ağıla geliriz. Bizler bütün gün hayvanlarla uğraşıyoruz. Çok zor bir meslek. Bir kadın olarak üstesinden gelmeye çalışıyorum. Ama kuzular dünyaya gelmeye başlayınca tüm zorluklar unutuluyor. Hayvancılığın en güzel yanı kuzuların dünyaya gelmeye başlamasıdır.
Tunceli'de kışı zor şartlarda geçiren besicilerin kuzu sevinci
Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı, hayvancılıkla uğraşanları olumsuz etkilerken, Pertek ilçesinde besiciler, buna rağmen yeni doğan kuzularının mutluluğunu yaşıyor. Annelerini kaybeden ya da ilgilenilmeyen kuzulara anne şefkatiyle yaklaştığını belirten besici Güler Oğuz, "Bizler aç kalırız, hasta oluruz ama hayvanlarımızı ne aç bırakırız ne hasta ederiz. Sürekli tok tutmaya çalışırım, altını kuru tutmak için uğraşırım. Çok zorluklar gördük ama bunlar dünyaya geldiği zaman her şey unutuluyor. Biberonla büyüttüm. İsmi de 'Boncuk'. Ben çok seviyorum kuzularımı" dedi.