İneğin midesinde biriken metan gazını hortumla çıkarıp yaktı

Kadın besicilerden Güler Oguz da her gün erken saatlerde uyanarak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladığını söyledi. Hayvancılığın zor taraflarının olduğunu dile getiren Oguz, şunları kaydetti: Koyunların kaldığı ağıla geliriz ve ağıllarımızı süpürürüz. Koyunlarımızı yemleriz. Bu çalışmaları yaptıktan sonra kahvaltı için eve gider ve akşam üzeri tekrar ağıla geliriz. Bizler bütün gün hayvanlarla uğraşıyoruz. Çok zor bir meslek. Bir kadın olarak üstesinden gelmeye çalışıyorum. Ama kuzular dünyaya gelmeye başlayınca tüm zorluklar unutuluyor. Hayvancılığın en güzel yanı kuzuların dünyaya gelmeye başlamasıdır.

Koyunların doğum yapmaya başlamasından dolayı mesaisinin biraz daha arttığını belirten Karataş, Gece yarılarına kadar uyumadığımız günler oluyor. Hayvanların kuzulamasını bekliyoruz. Bu süreçte doğum yapan koyunlardan yavrusuna sahip çıkmayanlar oluyor ve doğum sırasında zor durumlar yaşanıyor. Ondan dolayı bu durum bizim için çile olabiliyor. ifadelerini kullandı.

Besiciler, umutla bekledikleri oğlak ve kuzuların da şu sıralar dünyaya gelmesiyle mutluluk yaşıyor. Her yıl ocak sonu ve şubat ile martta yaşanan oğlak ve kuzu doğumları nedeniyle mesaileri artan besiciler, ahırlarda nöbet tutup, doğum sırasında zorlanan keçi ve koyunlara veteriner gibi yardımcı oluyor. Besiciler, sağlıklı dünyaya gelmesi için çaba sarf ettikleri kuzu ve oğlaklara şefkatle yaklaşıp ağız sütü veriyor.

Karla kaplı ahırların çatısı ve çevresinde biriken karları temizleyen besiciler, yaz aylarında istifledikleri saman, fiğ, yonca ve otları, beyaz örtünün altından çıkarıyor. Meşakkatli çalışmayla çıkarılan yemler, daha sonra eşek, kızak ve el arabası yardımıyla ağıllara taşınarak yemliklerde keçi ve koyunlara veriliyor.

Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu Munzur, Sülbüs, Hel ve Yılan dağları arasında kurulu Tunceli'de, kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Ovacık, Hozat, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinin yüksek kesimlerinde yaşam süren besiciler, çetin kış koşulları nedeniyle zor ve yorucu günler geçiriyor.

Tunceli'de kışı zor şartlarda geçiren besicilerin kuzu sevinci

Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı, hayvancılıkla uğraşanları olumsuz etkilerken, Pertek ilçesinde besiciler, buna rağmen yeni doğan kuzularının mutluluğunu yaşıyor. Annelerini kaybeden ya da ilgilenilmeyen kuzulara anne şefkatiyle yaklaştığını belirten besici Güler Oğuz, "Bizler aç kalırız, hasta oluruz ama hayvanlarımızı ne aç bırakırız ne hasta ederiz. Sürekli tok tutmaya çalışırım, altını kuru tutmak için uğraşırım. Çok zorluklar gördük ama bunlar dünyaya geldiği zaman her şey unutuluyor. Biberonla büyüttüm. İsmi de 'Boncuk'. Ben çok seviyorum kuzularımı" dedi.





