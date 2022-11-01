Gündem Deniz Baykal da kızının ardından CHPden istifa edebilir
POLİTİKA

Deniz Baykal da kızının ardından CHP'den istifa edebilir

Halk TV'nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deniz Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deniz Baykal da kızının ardından CHPden istifa edebilir
Deniz Baykal-Aslı Baykal

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Baykal, siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

İstifa gerekçesine ilişkin bir paylaşımda bulunmayan Baykal, sessizliğini korurken Yeni Şafak'ın Baykal'ın istifasına ilişkin ulaştığı CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Aslı Baykal ile telefonda görüştüğünü ve oldukça üzgün olduğunu söyledi.

"PARTİNİN GİDİŞATINDAN MUTLU DEĞİLİM"

Aslı Baykal'ın istifasını doğrulayan Sevigen şu açıklamalarda bulundu:

"Kendisini aradım, oldukça üzgündü. 'Partinin gidişatından mutlu değilim dedi.' Zaten hiçbirimiz mutlu değiliz"

"DENİZ BEY DE İSTİFA EDEBİLİR"

CHP'nin televizyon kanalı Halk TV'nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, Aslı Baykal'ın istifasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sevinç, Deniz Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söyledi.

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