Aslı Baykal CHP'den istifa etti: Partinin gidişatından hiç mutlu değilim Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. Aslı Baykal'ın istifasını doğrulayan CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Aslı Baykal ile telefonda görüştüğünü ve oldukça üzgün olduğunu söyledi. Sevigen, "Kendisini aradım, oldukça üzgündü. 'Partinin gidişatından mutlu değilim dedi.' Zaten hiçbirimiz mutlu değiliz" dedi.

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