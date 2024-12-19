Deniz Büstani ortadan kayboldu: Esed rejiminin işkencelerini böyle gizlemişti

Esed döneminde

Enformasyon Bakan Yardımcılığı

görevini yürüten

Halef Muftah

,

Esed'in talimatları doğrultusunda,

özellikle Türk medyasında

Suriye'nin güvenli olduğu algısını oluşturan kişi

olarak biliniyor.

Muftah

'ın bir diğer görevi ise

Sednaya Hapishanesi gibi işkence merkezlerini ve Suriye'deki diğer katliamları örtbas etmek.

Halef Muftah

'ın damadı olan

Deniz Büstani

ise Türkiye'deki bazı

YouTuber'lara Suriye'de

rejim kontrolündeki bölgelerde

vloglar çektiren kişi