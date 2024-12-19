Deniz Büstani ortadan kayboldu: Esed rejiminin işkencelerini böyle gizlemişti

Esed rejiminin Şam'ın doğusundaki Guta bölgesinde yaptığı katliama katılan Büstani'nin yurt dışına kaçmış olabileceği düşünülüyor.
Suriye'ye giden Türk YouTuber'lar aracılığıyla "Suriye'nin güvenli olduğu" algısını oluşturan Deniz Büstani, rejimin devrilmesinden sonra ortadan kayboldu. Büstani, her gün aktif olarak kullandığı X hesabında 4 gündür hiçbir paylaşım yapmadı.
Esed rejimi döneminde Türk YouTuber'lara Suriye'de vlog çektirip
Suriye'nin güvenli olduğu algısını
oluşturan
Deniz Büstani
'den 4 gündür haber alınamıyor. X hesabını aktif olarak kullanan ve Esed rejiminin düşmesinin ardından 180 derecelik dönüş yapan
Büstani
,
Yeni Şafak'ın yaptığı haber sonrası
ortadan kayboldu.
İşkenceleri YouTube vloglarıyla gizlediler
İşkenceleri YouTube vloglarıyla gizlediler
Esed döneminde
Enformasyon Bakan Yardımcılığı
görevini yürüten
Halef Muftah
,
Esed'in talimatları doğrultusunda,
özellikle Türk medyasında
Suriye'nin güvenli olduğu algısını oluşturan kişi
olarak biliniyor.
Muftah
'ın bir diğer görevi ise
Sednaya Hapishanesi gibi işkence merkezlerini ve Suriye'deki diğer katliamları örtbas etmek.
Halef Muftah
'ın damadı olan
Deniz Büstani
ise Türkiye'deki bazı
YouTuber'lara Suriye'de
rejim kontrolündeki bölgelerde
vloglar çektiren kişi
olarak ön plana çıkıyor.
'Suriye güvenli' algısını oluşturmuşlardı
'Suriye güvenli' algısını oluşturmuşlardı
Türkiye'nin Suriye'de işgalci konumunda olduğunu savunan ve Türkiye'ye lanetler okuyan
azılı Türk düşmanı
Halef Muftah
, Türkiye'de özellikle gençler arasında
"Suriye'nin güvenli olduğu"
algısını oluşturan kişi.
Videolar Muhaberat kontrolünde çekiliyor
Videolar Muhaberat kontrolünde çekiliyor
YouTuber'ların rejim kontrolündeki bölgelerde çektikleri
"Suriye'de gece hayatı, Şam'da sokak lezzetleri"
gibi videolar, Türkiye'de yaşayan
Suriyelilere karşı bir nefret oluşturdu.
YouTuber'lar, Suriye'de, yüz binlerce insanın işkencelerle öldürülmesine sebep olan Esed'in istihbarat teşkilatı Muhaberat kontrolünde videolar çekerek bunları sosyal medya platformlarında yayınlamıştı.
Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı
Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı
Yeni Şafak'ın hazırladığı
Esed'in video maymunları
başlıklı haber sonrası X hesabında 4 gündür paylaşım yapmayan Deniz Büstani'nin nerede olduğu bilinmiyor.
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