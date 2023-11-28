|
Gündem

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi

Yurdun birçok kesimini etkisi altına alan fırtına ve yağış deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer, iptal oldu.

09:14 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:23 - 28/11/2023 Salı
Diğer
Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.


İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy


12.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa


15.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy


18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy


18.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa


Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:


07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)


10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)


12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)


16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.


Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada ve Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.


Ayrıca, Güney Marmara Adalar hattında, Avşa'dan saat 06.00'da, Marmara'dan saat 06.45'de, Paşalimanı'ndan (Balıklı) saat 07.45'te Erdek'e sefer yapılacağını hattaki diğer tarifeli tüm seferlerin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.



#deniz ulaşımı
#fırtına
#deniz otobüsü
#sefer iptali
#hava durumu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında Newcastle'ı konuk ediyor