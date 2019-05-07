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Gündem Denizde batan tekneden 1,4 ton uyuşturucu çıktı
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Ayvalık'ta batan teknedeki uyuşturucu - Ayvalık'ta 66 milyon liralık uyuşturucu battı

Denizde batan tekneden 1,4 ton uyuşturucu çıktı

Ayvalık ilçesi Maden Adası kıyısında, içinde 26 kilogram skunk olan paketi bulan sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, havadan yaptıkları keşif uçuşunda batan bir tekneyi ve çevreye saçılan uyuşturucu paketlerini belirledi. Söz konusu uyuşturucuların piyasa değerinin 66 milyon TL'nin üzerinde olduğu açıklandı.

Haber Merkezi DHA AA
Ele geçirilen uyuşturucu ve narkotik köpeği.
Ele geçirilen uyuşturucu ve narkotik köpeği.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan bir tekneden etrafa saçılan 1 ton 411 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Maden Adası güney kıyısında şüpheli bir paket gören Ayvalık Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Sahil güvenlik ve jandarma görevlilerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu pakette, vakumlanmış halde 26 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) olduğu anlaşıldı.

Bu olay üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle bölgede gerçekleştirilen keşif uçuşunda, Yellice Adası açıklarında ahşap bir teknenin battığı görüldü. Ayrıca, Yellice ve Kamış adaları bölgelerinde denize yayılmış paketler olduğu tespit edildi.

Bölgede 1 ton 100 kilogram skunk daha ele geçirilerek muhafazaya alındı.

AA
Denizden çıkarılan uyuşturucu yüklü paketler.

Paketler Çanakkale sahillerine kadar ulaştı

Öte yandan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behram köyü Antik Liman mevkisi sahilinde şüpheli paket olduğu ihbar edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, kıyıya vurmuş bir paketin içinde yaklaşık 14 kilogram uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

Jandarma ve sahil güvenlik unsurlarının yaptığı araştırmalar sonucu ilçenin Büyükhusun köyü ve Behram sahilleri, Kadırga Koyu'nun yanı sıra Küçükkuyu Mahallesi'nde Mıhlı Deresi'nin denizle birleştiği yerde ve mahalle açıklarında toplam 285 kilogram skunk bulundu.

Teknenin batmasının ardından çevreye saçılan ve ekiplerin ele geçirdiği uyuşturucu miktarı 1 ton 411 kilograma ulaştı.

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Ele geçirilen uyuşturucular.

Tekne aşırı yükten batmış

V.Y'ye ait olan teknenin, aşırı yükleme nedeniyle su alarak battığı anlaşıldı. Daha sonra tekne sahibi V.Y. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.İ.Ç'nin yanı sıra 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca iki araca el konuldu.

Olaya karıştığı öne sürülen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler.

Piyasa değeri dudak uçuklattı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 66 milyon 300 bin TL olduğunu açıkladı.

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