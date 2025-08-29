Denizli'de başlayıp Aydın'a sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam karanlığında sarp araziden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Buldan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Buldan’da küçük bir bozuk ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Aydın’ın Buharkent ilçesinde bağlı Kızıldere köyünün zirvesindeki çukur ve sarp bölgedeki sahaya sıçradı. Uçurumlarla kaplı bir alanda devam eden yangının kontrol altına bilmesi için karadan etkin bir çalışma yapıldı. İş makinelerinin açtığı yollar sayesinde bölgeye ulaşan orman ekiplerinin yoğun gayretleri sonucu yangın kontrol altına alındı.