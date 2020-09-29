Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Denizlide jandarma diye dolandıracaktı, jandarmaya yakaladı
3. SAYFA

Denizli'de 'jandarma' diye dolandıracaktı, jandarmaya yakaladı

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar kendisini polis, savcı ya da jandarma olarak tanıtan dolandırıcılara inanmaya devam ediyor. Denizli'nin Tavas ilçesinde kendisini 'jandarma' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalışan 22 yaşındaki M.Ç, jandarmalar tarafından saklandığı metruk evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
22 yaşındaki dolandırıcı tutuklandı.
22 yaşındaki dolandırıcı tutuklandı.

Olay, geçen 27 Eylül’de Tavas'ın Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan H.Ç.'yi (60) cep telefonundan arayan ve kendisini jandarma olarak tanıtan bir kişi, adının bir cinayet olayına karıştığını, kendisini bu durumdan kurtarmak için eve gelip değerli eşya ve paraları alacağını söyledi. Yaklaşık 1 saat sonra eve gelen ve altınla paraları isteyen şüpheli, H.Ç.'nin durumdan şüphelenmesi ve çeşitli sorular sorması üzerine paniğe kapılıp, kaçtı.

Kendisini polis ve yargı mensubu gibi tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı: Polislere delilleri yok etmesi için rüşvet teklif etti
GÜNDEM
Kendisini polis ve yargı mensubu gibi tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı: Polislere delilleri yok etmesi için rüşvet teklif etti

Güvenlik kameralarından kimliği belirlendi

H.Ç.'nin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, kısa sürede şüphelinin M.Ç. olduğunu belirledi.

Kendini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcıya suçüstü
GÜNDEM
Kendini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcıya suçüstü

Ankara'da kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtan çeteden 858 bin liralık vurgun
GÜNDEM
Ankara'da kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtan çeteden 858 bin liralık vurgun
  • Şüphelinin metruk evde saklandığını tespit eden jandarma, M.Ç.'yi operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., tutuklandı.

Babayı ikna edemeyen dolandırıcılar oğlunu ikna ettikten sonra 34 bin doları çarptılar
GÜNDEM
Babayı ikna edemeyen dolandırıcılar oğlunu ikna ettikten sonra 34 bin doları çarptılar


Abone Ol Google News
Sokak ortasında gasp etti

Sokak ortasında gasp etti

​Yanından geçip gidenler hiç müdahale etmedi.
Trabzonda pistten çıkmıştı

Trabzon'da pistten çıkmıştı

​Kaderine terk edildi günden güne çürüyor.
Ekonomi dünyasında nefesler tutuldu: Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

​TOKİ yüzlerce konut ve işyerini satışa çıkardı.

​Usta oyuncu Zihni Göktay'dan çarpıcı açıklamalar.

Koronavirüste<br>üç yeni bulgu daha!

Koronavirüste
üç yeni bulgu daha!

Bilim Kurulu üyesi artık ilişkilendirildiğini açıkladı..
Geri çekilmek<br>zorunda kaldılar

Geri çekilmek
zorunda kaldılar

​Azerbaycan ordusu bomba yağdırarak ilerliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.