Denizli'de seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki midibüs yandı. Engin Akkaya idaresindeki 20 S 0004 plakalı midibüs, dün akşam Pelitlibağ Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurup işçileri tahliye etti.