Denizli'de seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılamaz hale geldi

14:4923/12/2025, الثلاثاء
Yangın nedeniyle midibüs, kullanılamaz hale geldi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki midibüs yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle midibüs kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki midibüs yandı. Engin Akkaya idaresindeki 20 S 0004 plakalı midibüs, dün akşam Pelitlibağ Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurup işçileri tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.






