Ordu’da seyir halindeki kamyonet yandı

16:2119/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
IHA
ORDU’DA SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.
Ordu’da seyir halindeki kamyonetin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Ünye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.’nin (26) kullandığı 44 LH 638 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü kamyoneti yol kenarına çekerek, araçtan indi. Bu esnada alevler kısa sürede kamyonetin ön kısmını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, kamyonet ise kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Ordu
#Kamyonet
#yangın
