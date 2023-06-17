Deprem bölgesinde çarklar dönüyor

Ülkeyi yasa boğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 6 Şubat depremlerinin üzerinden 4 ay geçti. Yeni Şafak olarak depremin ilk haftası Kahramanmaraş’a gittiğimizde fabrikaları gezerek, şehrin ekonomisini ve durumunu yazmıştık. Şimdi ise bu süre zarfında esnafın ve iş dünyasının son durumunu yakından öğrenmek için sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledik.

ÇEKLERİN SÜRESİ UZATILSIN

Şehirde iş yeri yıkılan esnaf, konteyner çarşılara yerleşirken, sağlam olan bazı dükkanlar da kepenklerini açtı. Bir an önce kalıcı iş yerlerine kavuşmak istediklerini söyleyen esnaf, 9 Haziran’da sona eren çek tahsilat için telefonlarının çalmaya başladığını söyledi. Bu paraları ödeyecek güçlerinin olmadığını belirten esnaf, çeklerin süresinin tekrar uzatılmasını istiyor. Fabrikalara baktığımızda; üretim ve ihracatta çarklar dönüyor. Yeni sanayi alanlarının belirlenmesiyle yatırımın ve üretimin artacağını söyleyen iş dünyası, finansmana erişimde kolaylık istiyor.

İsmail Dizibüyük

KONTEYNER ÇARŞIDA YUFKA AÇIYOR

İsmail Dizibüyük. Yufkacı dükkanı depremde yıkıldıktan sonra, konteyner çarşıda bir çalışanı ile yufka açmaya devam ediyor. 13 yaşından bu yana yufka açan Dizibüyük, “Kahramanmaraş’ın ilk yufkacısıyım. Sağolsunlar konteyner verdiler. 3 hafta önce konteyner çarşıya geçtim. Kafelere ve müşterilerimize yaptığımız ürünleri gönderiyoruz” dedi.

890 ÇALIŞANI İLE 8 ÜLKEYE İHRACAT

Ayşegül Kısakürek Dinçer. Erkek giyim üzerine üretim ve ihracat yapıyor.

Dinçer, 890 kişi ile tam kapasite çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Günlük 1.400 adet erkek takım elbise, 1.600 de gömlek ürettiklerini dile getiren Dinçer, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere 8 ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı. 21 Şubat’ta fabrikayı açtıklarını anlatan Dinçer, “Depremden büyüyerek çıktık. Gelmek isteyen herkese kucak açtık” dedi.

Sami Kervancıoğlu.

Günlük 155 ton dondurma üretiyoruz

Sami Kervancıoğlu, günlük 155 ton ürettikleri dondurmayı Avrupa’dan Amerika’ya hatta Çin’e kadar 27 ülkeye ihraç ettiklerini anlattı. Kervancıoğlu, “1500 çalışanımız var burada. Çeşitli tatlıları ve yöresel ürünleri de yurt dışına gönderiyoruz. Şehrimizi ayağa kaldırmak için iş insanları olarak, hızlı bir şekilde çalışma yaptık. Şu an yüzde 80 kapasite ile çalışıyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde yüzde 100’e çıkaracağız” diye konuştu.

Şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız

Trabzon Caddesi’nde esnaflık yapan baharat ve Kahramanmaraş’a ait yöresel ürünler satan Cihan Taşçı, “Bir aydır hizmet vermeye çalışıyoruz. İşler eskisi gibi yoğun değil ama sabredip şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi. Fehmi Büyükdereli ise, “Yöresel Maraş çöreği üretiyoruz. Çarşı yeniden toparlanma sürecine girdi” ifadesini kullandı.

Mustafa Buluntu

YENİ BÖLGELERE İKİ KAT TALEP VAR

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, yeni sanayi bölgelerinin belirlenmesi, yeni yapılacak yatırımların 6. bölge teşvik kapsamından faydalanacağı için cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı. Sanayi alanı ilan edilen alanlarla ilgili yoğun talep aldıklarını aktaran Buluntu, “Şu an hemen hemen ilan edilen alanların iki katı büyüklüğünde talep yoğunluğu oluştu. Bir an önce yaraların sarılması ve ayağa kalkmamız lazım. Finansmana erişim noktasında sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Eğer finansal sorunları da çözersek iş dünyası yeniden ayağa kalkar” dedi. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise, “Yeni sanayi alanlarının ve mevcut alanların genişlemesiyle Gaziantep sanayisi daha da güçlenecek, üretim çeşitliliği, ihracat ve istihdam oranları da artacak” dedi.







