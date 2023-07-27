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Deprem bölgesinde eğitim yılı sorunsuz başlayacak

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde eğitim öğretim yılının sorunsuz başlayacağını söyledi. Öğretmen kadrosunun yüzde 10 fazla olduğu bölgede, 500 derslik açığı çelik konstrüksiyonla kapatılacak. Okul inşaatları tamamlandığında, bölgede 6 Şubat öncesinden daha fazla derslik olacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde öğretmen kadrosunun norm kadroya göre yüzde 10 fazla olduğuna dikkat çekerek öğretmen sıkıntısı olmayacağını ifade etti. Tekin, “Çok ihtiyaç duyduğumuz yaklaşık 500’e yakın dersliği de çelik konstrüksiyondan yapıyoruz” dedi.

İKİLİ EĞİTİM OLABİLİR

Bakan Tekin, “Deprem bölgesinde iki aşamalı bir plan yaptık. Bir, 11 Eylül’de okullar açıldığında hali hazırda eğitim öğretimde bir sıkıntı yaşamadan ikili eğitim ve benzeri tedbirlerle sorunu çözüyoruz. Çok ihtiyaç duyduğumuz yaklaşık 500’e yakın dersliği de çelik konstrüksiyondan yapıyoruz. Onlar da bitecek. Dolayısıyla 11 Eylül’de okullar sorunsuz açılacak” diye konuştu. Okul inşaatlarını gelecek yıl eylül ayına kadar yetiştireceklerini bildiren Tekin, bu şekilde 6 Şubat öncesinden daha fazla derslik sayısının ortaya çıkacağını söyledi. Tekin, “Toplamda 11 bin civarında ilave derslik yapıyoruz” diye konuştu. Tekin, öğretmen atamalarının yapıldığını, yüzde 10 fazla alım olduğunu bildirdi. Tekin, “Bir miktarı tayin olur. Ama norm dolu olacak. Hiçbir sıkıntı yok. 1 Eylül’de de yeni atanan öğretmenler de göreve başlamış olur” bilgisini verdi.



#MEB
#Yusuf Tekin
#Deprem Bölgesi
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