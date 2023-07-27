Deprem bölgesinde eğitim yılı sorunsuz başlayacak

Bakan Tekin, “Deprem bölgesinde iki aşamalı bir plan yaptık. Bir, 11 Eylül’de okullar açıldığında hali hazırda eğitim öğretimde bir sıkıntı yaşamadan ikili eğitim ve benzeri tedbirlerle sorunu çözüyoruz. Çok ihtiyaç duyduğumuz yaklaşık 500’e yakın dersliği de çelik konstrüksiyondan yapıyoruz. Onlar da bitecek. Dolayısıyla 11 Eylül’de okullar sorunsuz açılacak” diye konuştu. Okul inşaatlarını gelecek yıl eylül ayına kadar yetiştireceklerini bildiren Tekin, bu şekilde 6 Şubat öncesinden daha fazla derslik sayısının ortaya çıkacağını söyledi. Tekin, “Toplamda 11 bin civarında ilave derslik yapıyoruz” diye konuştu. Tekin, öğretmen atamalarının yapıldığını, yüzde 10 fazla alım olduğunu bildirdi. Tekin, “Bir miktarı tayin olur. Ama norm dolu olacak. Hiçbir sıkıntı yok. 1 Eylül’de de yeni atanan öğretmenler de göreve başlamış olur” bilgisini verdi.