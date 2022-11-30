Gündem Deprem Gölyaka ve Düzceyi 20 cm uzaklaştırdı Uydu görüntüleriyle yüzeydeki hareketlenmeler incelendi
DÜZCE

Deprem Gölyaka ve Düzce'yi 20 cm uzaklaştırdı: Uydu görüntüleriyle yüzeydeki hareketlenmeler incelendi

Düzce merkezin bulunduğu doğu tarafında 4-5 santimetre, fayın batı tarafında ise 15-16 santimetre boyutunda hareket yaşandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem Gölyaka ve Düzceyi 20 cm uzaklaştırdı: Uydu görüntüleriyle yüzeydeki hareketlenmeler incelendi
​Deprem Gölyaka ve Düzce'yi 20 cm uzaklaştırdı.

Zonguldak BEÜ Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, deprem sonrası Düzce’nin doğusu ile batısının 20 santimetre uzaklaştığını söyledi. Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz Laboratuvarı üyeleri, 23 Kasım’da Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından SAR uydu görüntüleri aracılığıyla yüzeydeki hareketlenmeleri inceledi. Değerlendirmeler sonucu toplamda 19 ila 20 santimetre, Düzce’nin doğusu ile batısının birbirine göre bir tarafı kuzeye giderken diğer tarafının güneye doğru hareket ettiği belirlendi. Kutoğlu, analizler sonucunda görüntü incelendiğinde yatayda ve düşeyde hareketlerin meydana geldiği, dolayısıyla fayın hem yatay hem de düşey hareket yapan oblik fay tanımında olduğunu söyledi.

Kutoğlu, şunları kaydetti: “Görüntüye baktığınız takdirde Düzce merkezin bulunduğu doğu tarafında yaklaşık 4 ila 5 santimetre kadar, fayın batı tarafında 15 ila 16 santimetre boyutunda bir hareket olduğu ortaya çıkıyor yatayda. Dolayısıyla toplamda 19 ila 20 santimetre Düzce’nin doğusu ile batısı birbirine göre bir tarafı kuzeye giderken diğer tarafı güneye doğru hareket etmiş. Bu bize şunu gösteriyor; bu fay, Kuzey Anadolu Fayı’ndan ayrı, bağımsız bir fay çünkü Kuzey Anadolu Fayı’nın hareket karakteristiği sağa yatay hareket yapar. Yapılan değerlendirmeler bu fayın yaklaşık 10 kilometre boyunda sol yatay hareket yaptığını gösteriyor.”

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