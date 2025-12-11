Yeni Şafak
Balıkesir fena sallandı: 4.9'luk deprem İstanbul dahil birçok ilden hissedildi

Balıkesir fena sallandı: 4.9'luk deprem İstanbul dahil birçok ilden hissedildi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:13 11/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir, Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul dahil birçok çevre ilden de hissedilen deprem büyük panik yaşattı. AFAD, sarsıntının yerin 6.97 km derinlikte meydana geldiğini duyururken sahada hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul dahil bir çok ilde hissedilen depremin yerin 6.97 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

İşte son meydana gelen depremler listesi...
#Balıkesir
#Sındırgı
#deprem
