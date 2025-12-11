Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir, Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul dahil birçok çevre ilden de hissedilen deprem büyük panik yaşattı. AFAD, sarsıntının yerin 6.97 km derinlikte meydana geldiğini duyururken sahada hasar tespit çalışmalarına başlandı.
