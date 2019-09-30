Gündem Deprem toplantısına çağrılmadım diyen İBB Başkanı İmamoğluna CHPli Balbaydan yalanlama
POLİTİKA

“Deprem toplantısına çağrılmadım” diyen İBB Başkanı İmamoğlu’na CHP’li Balbay’dan yalanlama

İstanbul’da etkili olan 5.8 büyüklüğündeki deprem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘davet’ polemiğinin gölgesinde kaldı. “Deprem toplantısına çağrılmadım” diyen İmamoğu’na, İstanbul Valiliği’nin ardından bir yalanlama da CHP’li Balbay’dan geldi: İmamoğlu çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Mustafa Balbay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etmişti.
CHP'li Mustafa Balbay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etmişti.

Silivri açıklarında meydana gelen, Marmara genelinde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da paniğe neden oldu. Ancak takip eden günlerde, depreme dair alınması gereken önlemlerden çok, Ekrem İmamoğlu’nun ‘toplantıya davet edilmedim’ sözleri gündemi meşgul etti.

Mustafa Ali Balbay 24. Dönem'de İzmir 2. Bölge milletvekili olarak görev aldı. Balbay, partisi tarafından 24 Haziran genel seçimlerinde aday gösterilmedi.

Başkan çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı?

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, CHP eski Milletvekili Mustafa Balbay katıldığı TV programında kullandığı ifadelerle İmamoğlu’nu yalanladı. Balbay, "Zaten genel sekreter oradaysa. İmamoğlu çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı? Demek ki davet gitmiş” dedi.

Belediye adına 48 temsilci orada

Programın diğer konukları da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın da olduğu 47 temsilcinin İBB adına toplantıya katıldığını hatırlattı.

2. gün yerine genel sekreter yardımcısını gönderdi

Can kaybının yaşanmadığı sarsıntı sonrası, devletin tüm kurumları harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da oluşturulan kriz masasına başkanlık ederek vatandaşın yarasının sarılması ve inceleme çalışmalarını yönetti. Kabineden bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılımın gerçekleştiği o toplantıya ilk gün katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2. gün yer almadı.

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabinenin diğer bakanlıklarını temsilen bakan yardımcıları katıldı.

CHP’li milletvekilleri ve kendilerine yakın medya tarafından “İmamoğlu toplantı dışında bırakıldı” algısı oluşturulmaya başlanması üzerine İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak, İmamoğlu’nun toplantıya davet edildiğini duyurdu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Valilikten deprem toplantısı için davet geldi mi' sorusuna
OYNAT 00:23
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Valilikten deprem toplantısı için davet geldi mi' sorusuna "Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada' cevabını verdi
İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen deprem toplantısına davet edilmediği iddiasıyla ilgili soruların yöneltildiği İmamoğlu, konuşmaktan kaçındı. “Toplantı için size bir davet gelmedi mi?' sorusunu “Bugün için genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada' cevabını veren İmamoğlu, 2 defa aynı sorunun tekrarlanması üzerine cevabını yineledi.

Aynı saatlerde basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan İmamoğlu, ısrarlı sorulara “Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada” diyerek kaçamak cevap verdi. Bunun üzerine, CHP’ye yakın bazı isimler toplumu yanlış yönlendirdiklerini belirterek, söz konusu paylaşımlarından ötürü özür diledi.

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İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul Valiliği’nin deprem toplantısına genel sekreter yardımcısını gönderdi
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İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul Valiliği’nin deprem toplantısına genel sekreter yardımcısını gönderdi

Tepkilerin artması üzerine basın toplantısı düzenleyen İBB Başkanı, bu kez davet edilmediğini belirtti. Bunun üzerine bir açıklama daha yapan İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu’nun toplantının doğal üyesi olduğunu ve herhangi bir davet gerekmediğini belirterek konuyla ilgili kendisine bilgilendirme yapıldığını duyurdu.
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