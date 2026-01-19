Yeni Şafak
Depremde 72 kişiye mezar olmuştu: Grand İsias Hotel davasında üç sanığa 10 yıl hapis cezası

20:0719/01/2026, Pazartesi
AA
Grand İsias Hotel davasında altı kamu görevlisi yargılandı.
Grand İsias Hotel davasında altı kamu görevlisi yargılandı.

Adıyaman’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Hotel’e ilişkin davada karar açıklandı. Aralarında KKTC’li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği faciada, dönemin belediye görevlisi 3 sanık “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında tutuklama hükmünün geri bırakılmasına karar verirken, 3 sanık hakkında ise beraat kararı verdi. Duruşmayı takip eden aileler, karara tepki gösterdi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davada, 3 sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda sabah başlayan ve gün boyu devam eden duruşmada karar açıklandı.

Üç sanığa 10 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, dönemin belediye görevlileri O.B, M.S.A ve B.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, hapis cezası verilen sanıklar hakkında tutuklama hükmünün geriye bırakılmasına, yurt dışına çıkış yasağının devam ederek adli hükümlerin uygulanmasına karar verdi.

KKTC Başbakanı Üstel de duruşmayı takip etti

Heyet, sanıklardan A.K, F. K. ve Y.G. hakkında ise beraat kararı verdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de duruşmayı takip etti. Aileler ise duruşma salonunda açıklanan karara itiraz etti.



